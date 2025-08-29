«Двойная выгода»: Почему Индия не откажется от нефти из России

Индия выигрывает и на дисконте российской нефти, и на поставках готового топлива в те регионы, куда сама Россия поставлять не может, заявил в разговоре с НСН эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Закупать российскую нефть Индии выгодно как с политической, так и с экономической точки зрения, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Экспорт российской нефти в Индию в сентябре вырастет, несмотря на введенные президентом США Дональдом Трампом 50-процентные пошлины на индийские товары, сообщает Reuters. По данным агентства, индийские нефтеперерабатывающие компании увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10–20%, или на 150–300 тысяч баррелей в день. Вашингтон ввел 50-проооцентные пошлины на индийские товары из-за закупок нефти у России. Пикин объяснил, почему Индия закупит в сентябре ещё больше российской нефти.

«Россия продает свою нефть в Индию с некоторым дисконтом. В этой связи надо понимать, что чем больше издержек получит индийская сторона при покупке российских нефтепродуктов, тем больший их объем ей нужно будет закупать, чтобы компенсировать эти издержки. Решение правительства Индии увеличить закупки в России после введения пошлин США вполне логично с точки зрения политики и экономических интересов Нью-Дели», - отметил эксперт.

Он рассказал о преимуществах, которые извлекает Индия, закупая нефть в России.

«Индия не перепродает российскую нефть, а перерабатывает на своих нефтеперерабатывающих заводах. Дальше готовое топливо направляется в Европу, США и так далее. Индия выигрывает и на дисконте российской нефти, и на том, что переработанный продукт дальше поставляется в те регионы, куда Россия напрямую сама не может поставлять», - пояснил Пикин.

Ранее в Индии назвали новые пошлины США «несправедливыми», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

