«Россия продает свою нефть в Индию с некоторым дисконтом. В этой связи надо понимать, что чем больше издержек получит индийская сторона при покупке российских нефтепродуктов, тем больший их объем ей нужно будет закупать, чтобы компенсировать эти издержки. Решение правительства Индии увеличить закупки в России после введения пошлин США вполне логично с точки зрения политики и экономических интересов Нью-Дели», - отметил эксперт.

Он рассказал о преимуществах, которые извлекает Индия, закупая нефть в России.