Премьера «Красного шелка» в Китае приурочена к юбилею победы

Руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская в беседе с «Известиями» рассказала, что фильм «Красный шелк» вызывает интерес среди китайской аудитории благодаря своей теме, связанной с национальным единством.

Эксперт подчеркнула, что выход ленты является важным событием как для России, так и для Китая, поскольку картина затрагивает двустороннюю историю и важные для Китая вопросы, в том числе связанные с объединением страны.

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Заклязьминская объяснила, что фильм освещает период 1920-х годов, когда Китай сталкивался с задачей объединения страны, представлявшей собой децентрализованное государство, в котором действовали различные силы.

Она также отметила, что премьера картины в Китае в сентябре 2025 года совпадает с 80-летием победы над милитаристской Японией, что делает этот выпуск значимым в контексте юбилеев победы для обеих стран, «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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