Депутат Буцкая: В России могут появиться «белый» и «черный» списки нянь
В Госдуме считают необходимыми дополнительные проверки потенциальных нянь, в том числе на статус иноагентов, а также прояснить, нудно ли им профильное образование, сказала в эфире НСН Татьяна Буцкая.
В России может появиться «белый» список нянь, а сейчас решаются вопросы об их проверках и образовании, заявила в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предложил создать открытый федеральный реестр для нянь и сиделок. По его мнению, рынок этих услуг сейчас находится в «серой зоне». Депутат добавил, что согласно проекту его фракции, россияне смогут проверять нянь через Госуслуги. Буцкая указала в этой связи на саморегулируемые организации (СРО).
«В Госдуме есть рабочая группа, которая посвящена работе нянь, я ее возглавляю. Сейчас есть у нас профстандарт, но с точки зрения безопасности он не сильно защищает. Мы думаем, что надо пойти в сторону саморегулируемой организации, в которой, в том числе, будет история с "белым списком" нянь, "черным списком" нянь, а также страховка - и для няни, и для того, кто ее вызывает. Мы с МВД поднимаем вопрос о дополнительных проверках, потому что кроме стандартных трех проверок, касающихся судимости и постановки на учет в психиатрическом и наркологическом диспансерах, есть еще много вопросов – нет ли исполнительных производств, не является ли няня иноагентом, - потому что ты доверяешь этому человеку самое дорогое, что у тебя есть. Мы работаем над этим вопросом более развернуто, "белый список" - это только часть этой работы», - рассказала парламентарий.
По ее словам, «мяч» сейчас на стороне МВД и ряда других ведомств.
«Несколько недель назад наша рабочая группа провела совещание, по результатам которого были отправлены предложения в профильные ведомства, в том числе в Минюст. Именно со стороны Минюста мы сейчас ждем ответ про саморегулируемые организации. Это очень важно, потому что сейчас по закону няни не могут создать СРО. Сейчас мяч на стороне Минюста, МВД с точки зрения проверок, Минтруда и Минпросвещения, чтобы понять: няня - это человек с педагогическим образованием или нет? Это важно с точки зрения того, кто их обучает, может ли получить соответствующую лицензию любая некоммерческая организация, либо это должны быть более серьезные организации на базе профильных вузов, например. Вот такие вопросы мы сейчас поставили», - заключила собеседница НСН.
HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее опроверг тренд на поиск мужчинами традиционно женских профессий. По его словам, из-за стереотипов мужчин почти не берут на позиции нянь и медбратьев, при этом женщины активно идут в «мужские» профессии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дизайнер посоветовал отказаться от пластикового декора к Новому году
- Депутат Буцкая: В России могут появиться «белый» и «черный» списки нянь
- Рубль укрепляется на фоне роста продаж валюты и слабого импорта
- Правительство продлило разрешение на выпуск аналога «Оземпика» до 2026 года
- Путин: Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь
- «Не совсем чистый белый»: «Облачный танцор» стал главным оттенком 2026 года
- Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях
- Путин: Мое правило — делать то, что я не имею права не делать
- Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов за семь часов
- Мужчина получил ранения после удара украинского дрона в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru