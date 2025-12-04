В России может появиться «белый» список нянь, а сейчас решаются вопросы об их проверках и образовании, заявила в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предложил создать открытый федеральный реестр для нянь и сиделок. По его мнению, рынок этих услуг сейчас находится в «серой зоне». Депутат добавил, что согласно проекту его фракции, россияне смогут проверять нянь через Госуслуги. Буцкая указала в этой связи на саморегулируемые организации (СРО).