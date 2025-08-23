ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Накануне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил, что Москва на 26 августа запросила экстренное заседание Совбеза Всемирной Организации по теме подрыва «Северных потоков». По его словам, Панамское председательство СБ уже назначило мероприятие во вторник на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве).

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. В Дании, Германии и Швеции предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело о теракте. Однако международное расследование несколько лет не сдвигалось с места.