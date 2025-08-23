В Совбезе ООН 26 августа пройдет срочное заседание по «Северным потокам»
С соответствующей просьбой выступили представители России при Организации Объединенных Наций (ООН) на фоне ареста в Италии предполагаемого исполнителя терактов.
26 августа по запросу России пройдет заседание Совбеза ООН по «Северным потокам». На этой неделе в Италии был арестован подозреваемый в подрыве газопроводов уроженец Украины. СМИ писали, что он мог координировать теракты в сентябре 2022 года.
ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Накануне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил, что Москва на 26 августа запросила экстренное заседание Совбеза Всемирной Организации по теме подрыва «Северных потоков». По его словам, Панамское председательство СБ уже назначило мероприятие во вторник на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве).
«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности», - написал Полянский в своем Telegram-канале.
Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. В Дании, Германии и Швеции предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело о теракте. Однако международное расследование несколько лет не сдвигалось с места.
Между тем, в Киеве отрицали причастность к диверсии. В России также не верят в версию об «украинском следе». Так, российский президент Владимир Путин называл это предположение «чушью».
ЗАДЕРЖАНИЕ В ИТАЛИИ
21 августа 2025 года полиция в Италии в Римини арестовала уроженца Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Согласно информации немецкой Генпрокуратуры, мужчина входил в группу злоумышленников, заложивших взрывные устройства на газопроводах, и был одним из координаторов подрыва. Он отказался от добровольной экстрадиции в ФРГ, заявив, что во время терактов находился на Украине.
Расследование проводится в Германии. Там до этого уже выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора. По данным СМИ, следующее слушание суда состоится 3 сентября. На нем будет решаться вопрос об экстрадиции Кузнецова в Германию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы после возможной выдачи в ФРГ.
Газета «Bild» писала, что операция «Northstream» по поиску других подозреваемых, причастных к подрыву «Северных потоков», продолжается «в полную силу». Отмечается, что они могут находиться в окружении арестованного Кузнецова.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что Москва настаивает на проведении объективного расследования обстоятельств подрывов газопроводов и привлечении к ответственности всех лиц, причастных к совершению терактов.
При этом депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН заметил, что украинцы подорвали «Северный поток» по приказу «друзей» Германии, но само правительство не стремится узнать правду.
«Достаточно много лет назад украинцы атаковали нашу критическую инфраструктуру. Кто давал им эти возможности? Все делалось не просто так. Партия "Альтернатива для Германии" хочет провести расследование, чтобы точно знать, что конкретно случилось с "Северным потоком", но все остальные молчат, включая тех политиков, которые сейчас управляют страной. Бывший канцлер Олаф Шольц молчал об этом, глава правительства Фридрих Мерц молчит. Возможно, они не хотели знать точно, кто из наших "друзей" это сделал. Сначала придумали какую-то сказку, что взрыв устроила Россия, хотя у нее есть возможность просто перекрыть вентили без всяких атак. Новый арест ни к чему не приведет», - считает он.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДОЗРЕВАЕМОМ
Издание «Der Spiegel» сообщило, что Сергей Кузнецов ранее являлся капитаном ВСУ и сотрудником службы безопасности Украины (СБУ). По данным источника, 49-летний мужчина был выпускником национальной академии СБУ и проработал там до 2015 года, после чего перешел в частный бизнес и возглавил компанию в энергетической отрасли. С началом СВО мужчина якобы служил в спецподразделениях ВСУ.
Известно, что у него было два настоящих действующих украинских загранпаспорта, выданных на разные имена. Издание писало, что это может служить возможным признаком причастности госструктур Украины к сокрытию личности предполагаемого диверсанта.
При этом издание «The Wall Street Journal» передавало, что для диверсии Кузнецова наняли в мае 2022 года. Между тем, по данным итальянского новостного портала «Open», план по подрыву газопроводов носил кодовое название «Диаметр», а его координатором был лично Кузнецов.
«Он был не рядовым солдатом, а агентом, которому предстояло координировать то, что немецкие следователи называют "одной из самых дерзких миссий". Группа состояла из семи человек», - говорится в публикации.
Сообщалось, что диверсанты отплыли из немецкого Ростока на парусной яхте «Андромеда», арендованной «по поддельным документам через посредников». В ней были спрятаны гидрокостюмы, кислородные баллоны и взрывчатка.
«Их (диверсантов – прим. НСН) маршрут пролегал к Борнхольму, датскому острову с видом на участок моря, через который проходят газопроводы. Во время ночных погружений водолазы заложили по меньшей мере четыре взрывных устройства, каждое весом от 14 до 27 кг со взрывателями замедленного действия», - уточнили авторы статьи.
Ранее депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски заявил, что финансовая помощь Украине должна быть заморожена до завершения расследования подрыва газопроводов «Северный поток», передает RT.
