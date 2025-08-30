Путин заявил о высоком уровне экономических отношений России и Китая

Экономические отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня, рост товарооборота государств с 2021 года составил около 100 млрд долларов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».

По его словам, КНР является безусловным лидером для РФ по объему двусторонней торговли, при этом Россия в 2024 году стала пятой среди зарубежных внешнеторговых партнеров Пекина. Как отметил политик, Москва удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай. Стороны продолжают работу над взаимным снижением торговых барьеров, в частности, Россия наладила экспорт свинины и говядины в Китай, кроме того, государства тесно сотрудничают в промышленности.

«Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР. При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники. Ведется совместное возведение высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов», - отметил Путин.

Российский президент заключил, что экономическое сотрудничество, торговля и промышленная кооперация Москвы и Пекина развиваются по множеству направлений.

Ранее Владимир Путин анонсировал проведение «перекрестных» Годов образования в России и Китае.

