Кадыров заявил о готовности выполнить приказ Путина в случае войны с Европой
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что страна не намерена воевать с Европой, но готова к этому, если будет вынуждена. В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что «церемониться» с теми, кто решится на конфликт с Россией, не намерен.
Ранее Путин заявил, что Москва не рассматривает войну с Европой как цель, однако в случае агрессии готова ответить незамедлительно.
На это Кадыров написав, что «ждет приказа» и выразил уверенность, что любой подобный конфликт «закончится очень быстро» и не в пользу нападающей стороны.
Глава Чечни также допустил, что европейские страны могут предпочесть «сразу извиниться добровольно», и поинтересовался у президента, не будет ли он против такого развития событий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме допустили долгосрочную аренду Индией российской атомной подлодки
- Кадыров заявил о готовности выполнить приказ Путина в случае войны с Европой
- «В три раза дешевле отеля»: Почему упали цены на посуточную аренду
- Дизайнер посоветовал отказаться от пластикового декора к Новому году
- Депутат Буцкая: В России могут появиться «белый» и «черный» списки нянь
- Рубль укрепляется на фоне роста продаж валюты и слабого импорта
- Правительство продлило разрешение на выпуск аналога «Оземпика» до 2026 года
- Путин: Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь
- «Не совсем чистый белый»: «Облачный танцор» стал главным оттенком 2026 года
- Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru