Кадыров заявил о готовности выполнить приказ Путина в случае войны с Европой

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что страна не намерена воевать с Европой, но готова к этому, если будет вынуждена. В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что «церемониться» с теми, кто решится на конфликт с Россией, не намерен.

Ранее Путин заявил, что Москва не рассматривает войну с Европой как цель, однако в случае агрессии готова ответить незамедлительно.

На это Кадыров написав, что «ждет приказа» и выразил уверенность, что любой подобный конфликт «закончится очень быстро» и не в пользу нападающей стороны.

Глава Чечни также допустил, что европейские страны могут предпочесть «сразу извиниться добровольно», и поинтересовался у президента, не будет ли он против такого развития событий, передает «Радиоточка НСН».

