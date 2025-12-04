Выбор нейтрального белого оттенка «Облачный танцор» главным в 2026 году олицетворяет ожидание и спокойствие, однако встречать Новый год лучше в эффектных оттенках красного и желтого цветов. Об этом НСН заявил эксперт моды Владислав Лисовец.

Главным оттенком 2026 года был выбран «Облачный танцор» (Cloud Dancer). Об этом объявил американский Институт цвета Pantone, сообщило издание РБК. По словам Лисовца, данный тренд символизирует переход в режим ожидания и спокойствия.

«Это спокойный цвет, который есть у всех в гардеробе. Любая белая футболка через какое-то время становится такого цвета не совсем чистого снега. Такой обычный, ровный, чистый, простой цвет, который сочетается с чем угодно, говорит нам о том, что мы переходим в режим ожидания и спокойствия. На Pantone, наверное, не стоит ориентироваться, потому что он на мир моды особо не влияет. Светлые тона действительно в моде, но это не значит, что надо весь свой гардероб менять на данный оттенок», — сказал Лисовец.