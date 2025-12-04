«Не совсем чистый белый»: «Облачный танцор» стал главным оттенком 2026 года
«Облачный танцор» — нейтральный и простой белый цвет, который сочетается с любой вещью, он символизирует спокойствие и ожидание, сказал НСН Владислав Лисовец.
Выбор нейтрального белого оттенка «Облачный танцор» главным в 2026 году олицетворяет ожидание и спокойствие, однако встречать Новый год лучше в эффектных оттенках красного и желтого цветов. Об этом НСН заявил эксперт моды Владислав Лисовец.
Главным оттенком 2026 года был выбран «Облачный танцор» (Cloud Dancer). Об этом объявил американский Институт цвета Pantone, сообщило издание РБК. По словам Лисовца, данный тренд символизирует переход в режим ожидания и спокойствия.
«Это спокойный цвет, который есть у всех в гардеробе. Любая белая футболка через какое-то время становится такого цвета не совсем чистого снега. Такой обычный, ровный, чистый, простой цвет, который сочетается с чем угодно, говорит нам о том, что мы переходим в режим ожидания и спокойствия. На Pantone, наверное, не стоит ориентироваться, потому что он на мир моды особо не влияет. Светлые тона действительно в моде, но это не значит, что надо весь свой гардероб менять на данный оттенок», — сказал Лисовец.
Собеседник НСН также пояснил, в чем лучше встретить наступающий год Огненной Лошади.
«Новый год нужно встретить в чем-то очень эффектном, красочном и ярком. Для этого подходят все оттенки красного, желтый. Это должно быть что-то блестящее или бархатное, игривое. Это может быть даже бахрома, потому что лошадь символизирует движение вперед, гриву, роскошные волосы, можно сделать красивую прическу. Если ничего красного нет, можно купить новое нижнее белье, и этого будет достаточно. У мужчины может быть красный платок либо красные носки, чтобы встретить Новый год Огненной Лошади», — подытожил он.
Ранее российский дизайнер Мария Цигаль посоветовала россиянам отдать предпочтение блестящим и сверкающим нарядам для встречи Нового года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
