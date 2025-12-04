Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях

Он отметил, что страна намерена наращивать внутренние производственные мощности и экспорт, при этом сохраняя готовность развивать совместные проекты с Москвой, включая направления, связанные с передовыми технологиями.

По завершении встречи министры обороны России и Индии подписали протокол заседания комиссии, в котором зафиксировали текущие и перспективные области сотрудничества в сфере военно-технического партнерства, передает «Радиоточка НСН».

