Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил о наличии новых возможностей для углубления военно-технического сотрудничества с Россией, выступая на 22-м заседании межправительственной комиссии двух стран. Об этом сообщает индийское министерство обороны по итогам переговоров.
Сингх подчеркнул приверженность правительства курсу на развитие собственной оборонной промышленности в рамках концепции «Атманирбхар Бхарат» — «самодостаточной Индии».
Он отметил, что страна намерена наращивать внутренние производственные мощности и экспорт, при этом сохраняя готовность развивать совместные проекты с Москвой, включая направления, связанные с передовыми технологиями.
По завершении встречи министры обороны России и Индии подписали протокол заседания комиссии, в котором зафиксировали текущие и перспективные области сотрудничества в сфере военно-технического партнерства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не совсем чистый белый»: «Облачный танцор» стал главным оттенком 2026 года
- Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях
- Путин: Мое правило — делать то, что я не имею права не делать
- Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов за семь часов
- Мужчина получил ранения после удара украинского дрона в Белгородской области
- «Хотят агрессивно поиграть»: Почему заблокировали FaceTime и что будет дальше
- Криминал и насилие: В России призвали ввести единые требования к рехабам
- Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к делу о продаже ее квартиры
- Путин заявил, что восстановление СССР «исключено и бессмысленно»
- Скончался бывший глава Банка России Сергей Дубинин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru