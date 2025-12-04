Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил о наличии новых возможностей для углубления военно-технического сотрудничества с Россией, выступая на 22-м заседании межправительственной комиссии двух стран. Об этом сообщает индийское министерство обороны по итогам переговоров.

Сингх подчеркнул приверженность правительства курсу на развитие собственной оборонной промышленности в рамках концепции «Атманирбхар Бхарат» — «самодостаточной Индии».

Он отметил, что страна намерена наращивать внутренние производственные мощности и экспорт, при этом сохраняя готовность развивать совместные проекты с Москвой, включая направления, связанные с передовыми технологиями.

По завершении встречи министры обороны России и Индии подписали протокол заседания комиссии, в котором зафиксировали текущие и перспективные области сотрудничества в сфере военно-технического партнерства, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
