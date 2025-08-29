В РАН объяснили первый за шесть лет визит Ким Чен Ына в Китай
О международной изоляции КНДР не может быть и речи — это пропагандистская позиция, которую Запад пытается навязать международной общественности для демонизации Пхеньяна, сказал НСН Александр Жебин.
Отношения Китая и КНДР претерпевали разные периоды, но в целом они строились на взаимоуважении и взаимопомощи в самые тяжелые времена, в первую очередь именно это намерен продемонстрировать лидер КНДР Ким Чен Ын первым за шесть лет визитом в Китай. Об этом НСН заявил научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетит Китай для участия в военном параде, посвященном 80-летию победы в антияпонской войне. Об этом сообщило агентство Reuters. Предполагается, что он встретится с главой КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами. Жебин назвал визит Ким Чен Ына в Китай знаком глубокого уважения.
«В первую очередь КНДР намерена продемонстрировать, что у нее хорошие союзнические отношения не только с Россией, но и с Китаем. Ким Чен Ын, по-моему, впервые едет на встречу на высоком уровне, где будут главы других государств. Он всегда предпочитал встречи на двухстороннем уровне. В свете того значения, которое Китай придает этому празднику, и отношений между КНДР и Китаем корейские товарищи, видимо, решили проявить таким образом уважение к своему соседу, который всегда выручал Пхеньян, например, в период корейской войны. Отношения между странами претерпевали разные периоды. Не секрет, что в Пхеньяне были очень разочарованы, что Пекин, как и Москва, проголосовал за санкционные резолюции Совбеза ООН, в результате которых КНДР перекрыли практически все каналы международных расчетов и внешней торговли. Но Китай даже в самые трудные моменты, когда в КНДР была тяжелая экономическая ситуация в 1990-х годах, оказывал значительную безвозмездную помощь», — сказал Жебин.
Собеседник НСН также добавил, что позиции Китая и КНДР совпадают по многим политическим вопросам.
«Визитов на высшем уровне давно не было, но КНДР неизменно поддерживает позиции Китая по тайваньской проблеме, китайцы выступают против вмешательства США в корейские дела и против наращивания американского военного присутствия на Корейском полуострове, которое направлено в первую очередь против КНР. Обе стороны обеспокоены формированием трехстороннего военного альянса США, Японии и Южной Кореи, проведением трехсторонних военных маневров после трехстороннего саммита в 2023 году. Пхеньян и Пекин выступают против использования санкций в качестве оружия во внешней политике и международной торговле, у них схожие позиции по многим другим международным проблемам. А главное — Китай очень важен для КНДР как страна, служащая надежным тылом в случае всяких турбулентных событий на международной арене. А для Китая очень важно существование КНДР как дружественного независимого государства, которое служит определенным буфером для экспансионистской политики США в Азии. Не будь КНДР, американские войска очень быстро очутились бы на корейско-китайской границе», — подчеркнул эксперт.
Говоря о планирующейся встрече Ким Чен Ына и Путина, Жебин напомнил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР сделал обстановку в регионе гораздо стабильнее и спокойнее.
«Еще в 1961 году СССР и КНДР заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, однако впоследствии он не продлевался. Впоследствии, уже в 2000 году, был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, в котором не было статьи, предусматривающей оказание военной помощи. США, Япония, Южная Корея и другие страны начали чувствовать себя свободнее и в военно-политическом плане стали более активными, угрожая безопасности и Китая, и России, и КНДР. И наше решение заключить Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, которое предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон, безусловно, делает обстановку в этом регионе гораздо более стабильной и предсказуемой. Думаю, удалось охладить пыл некоторых западных и восточных политиков, которые хотели бы ликвидировать КНДР и утвердить господство Запада на всем Корейском полуострове», — указал собеседник НСН.
В заключение Жебин отметил, что о международной изоляции КНДР не может быть и речи.
«Никакой международной изоляции КНДР нет. Это то, что хотели бы видеть и навязать мировому общественному мнению. КНДР — член ООН, член более 200 международных правительственных и неправительственных организаций, у нее отношения с ведущими мировыми державами — Китаем, Россией, Индией. Все страны Западной Европы (за исключением Франции и, по-моему, Эстонии) имеют дипломатические отношения с КНДР. Это тезис, который усиленно продвигается на Западе для демонизации Пхеньяна. Просто корейцы не хотят приглашать тех, кто мог бы повлиять в нежелательную для них сторону на идеологическую и культурную обстановку, они следят внимательно за тем, чтобы открытость и контакты не были использованы теми силами, которые хотели бы дестабилизировать режим. Когда Запад ведет себя корректно и не пытается свергнуть режим, корейцы вполне доброжелательные, открытые и готовы разговаривать на любые темы», — подытожил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Северная Корея, Китай и Иран являются союзниками и партнерами России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
