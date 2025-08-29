Отношения Китая и КНДР претерпевали разные периоды, но в целом они строились на взаимоуважении и взаимопомощи в самые тяжелые времена, в первую очередь именно это намерен продемонстрировать лидер КНДР Ким Чен Ын первым за шесть лет визитом в Китай. Об этом НСН заявил научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетит Китай для участия в военном параде, посвященном 80-летию победы в антияпонской войне. Об этом сообщило агентство Reuters. Предполагается, что он встретится с главой КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами. Жебин назвал визит Ким Чен Ына в Китай знаком глубокого уважения.

«В первую очередь КНДР намерена продемонстрировать, что у нее хорошие союзнические отношения не только с Россией, но и с Китаем. Ким Чен Ын, по-моему, впервые едет на встречу на высоком уровне, где будут главы других государств. Он всегда предпочитал встречи на двухстороннем уровне. В свете того значения, которое Китай придает этому празднику, и отношений между КНДР и Китаем корейские товарищи, видимо, решили проявить таким образом уважение к своему соседу, который всегда выручал Пхеньян, например, в период корейской войны. Отношения между странами претерпевали разные периоды. Не секрет, что в Пхеньяне были очень разочарованы, что Пекин, как и Москва, проголосовал за санкционные резолюции Совбеза ООН, в результате которых КНДР перекрыли практически все каналы международных расчетов и внешней торговли. Но Китай даже в самые трудные моменты, когда в КНДР была тяжелая экономическая ситуация в 1990-х годах, оказывал значительную безвозмездную помощь», — сказал Жебин.