Кремль опубликовал интервью Путина китайскому агентству «Xinhua»

Кремль опубликовал интервью президента России Владимира Путина китайскому агентству «Xinhua». Оно размещено на официальном сайте.

Сообщается, что глава государства дал интервью в преддверии визита в КНР, который продлится с 31 августа по 4 сентября, когда Путин приедет на Восточный экономический форум во Владивостоке.

Путин заявил о высоком уровне экономических отношений России и Китая

По традиции перед крупными поездками с визитами за рубеж президент России дает местным СМИ развернутое интервью о двусторонних отношениях.

В ходе предстоящего визита в Китай Путин посетит Тяньцзинь и Пекин, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и праздновании 80-летия победы над Японией.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за реформу ООН, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:КремльВизитИнтервьюКитайВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры