Кремль опубликовал интервью Путина китайскому агентству «Xinhua»

По традиции перед крупными поездками с визитами за рубеж президент России дает местным СМИ развернутое интервью о двусторонних отношениях.

В ходе предстоящего визита в Китай Путин посетит Тяньцзинь и Пекин, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и праздновании 80-летия победы над Японией.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за реформу ООН, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».