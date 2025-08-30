Кремль опубликовал интервью Путина китайскому агентству «Xinhua»
Кремль опубликовал интервью президента России Владимира Путина китайскому агентству «Xinhua». Оно размещено на официальном сайте.
Сообщается, что глава государства дал интервью в преддверии визита в КНР, который продлится с 31 августа по 4 сентября, когда Путин приедет на Восточный экономический форум во Владивостоке.
По традиции перед крупными поездками с визитами за рубеж президент России дает местным СМИ развернутое интервью о двусторонних отношениях.
В ходе предстоящего визита в Китай Путин посетит Тяньцзинь и Пекин, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и праздновании 80-летия победы над Японией.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за реформу ООН, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
