В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире «TGRT News» заявил, что Москва якобы согласна на урегулирование по линии соприкосновения на Украине, «за исключением одного района». По словам турецкого дипломата, Россия якобы отказалась от первоначального требования территорий четырех регионов в их административных границах. Минченко заметил, что в этом вопросе следует прислушиваться к официальным заявлениям России.

«Нужно ориентироваться на официальные заявления официальных лиц РФ. Все предположения, интерпретации от представителей других стран — это не более, чем их рассуждения. В целом, я очень доволен тем, как идет переговорный процесс, тем, что мало утечек. То, что все идет в закрытом режиме, на мой взгляд, говорит о том, что есть вероятность добиться реальных договоренностей. Потому что шумиха, информационные вбросы идут во вред переговорному процессу. Эффективная дипломатия требует тишины», - подчеркнул он.