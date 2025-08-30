В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары
В эфире НСН политолог Евгений Минченко напомнил, что Турция стремится вновь стать империей, а российский политик Сергей Цеков отметил, что Анкара хочет повысить свою значимость в переговорном процессе Москвы и Киева.
В условиях закрытого переговорного процесса России и Украины есть возможность добиться реальных договоренностей, между тем, у Турции много амбиций на международной арене, и даже есть притязания на Крым. Об этом в беседе с НСН заявил политолог Евгений Минченко.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире «TGRT News» заявил, что Москва якобы согласна на урегулирование по линии соприкосновения на Украине, «за исключением одного района». По словам турецкого дипломата, Россия якобы отказалась от первоначального требования территорий четырех регионов в их административных границах. Минченко заметил, что в этом вопросе следует прислушиваться к официальным заявлениям России.
«Нужно ориентироваться на официальные заявления официальных лиц РФ. Все предположения, интерпретации от представителей других стран — это не более, чем их рассуждения. В целом, я очень доволен тем, как идет переговорный процесс, тем, что мало утечек. То, что все идет в закрытом режиме, на мой взгляд, говорит о том, что есть вероятность добиться реальных договоренностей. Потому что шумиха, информационные вбросы идут во вред переговорному процессу. Эффективная дипломатия требует тишины», - подчеркнул он.
Однако, напомнил Минченко, у Турции есть свои интересы на Украине и некоторые притязания на Крым.
«Большие амбиции и в том числе наличие территориальных претензий. Турецкие власти хотят быть новой большой Османской империей и одновременно халифатом. Поэтому внешнеполитическая активность Эрдогана (турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган – прим. НСН) и его команды адаптирована на то, чтобы показывать это особое положение Турции. Плюс не надо забывать, что у Турции есть свои особые интересы на Украине. И там (в Турции – прим. НСН), например, широко распространено мнение о том, что после того, как Россия, которая по Кючук-Кайнарджийскому миру получила Крым, отказалась от него, то Крым должен был отойти не к Украине, а к Турции», - напомнил политолог.
При этом, по мнению первого заместителя главы крымского парламента Сергея Цекова, у Турции должна быть нейтральная позиция по переговорам России и Украины.
«Турция пытается показать свою значимость в переговорном процессе. Они делают заявления, которые они, мне кажется, делать не должны. Это страна, на территории которой происходят переговоры, значит, она должна быть абсолютно нейтральной для всех. Я удивляюсь, когда вижу Фидана, сидящего на переговорах. Но что на самом деле — это надо слушать не от Фидана, а от нас. В частности, что говорит сам президент, министр иностранных дел, пресс-секретарь президента, министр обороны», - заметил он.
Между тем, политик подчеркнул, что Россия намерена вернуть территории.
«Мы в принципе на территории наших регионов, особенно в Донецкой Народной Республике, не желаем их терпеть (присутствия ВСУ – прим. НСН). Они должны уйти с этой территории. Если они не уйдут, значит нам придется забирать эти территории силой. Но то, что мы эти территории вернем в состав России — заблуждений ни у кого не должно быть. Мы хотим, чтобы нам передали эти территории, хотим мирно, предлагаем вариант обмена», - заключил собеседник НСН.
Ранее востоковед Андрей Чупрыгин в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что Турция во время президентства Эрдогана несколько раз рвала все отношения с Израилем, но каждый раз закулисно продолжала с ним сотрудничать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бутман исключил «рейдорский захват» «Музыки» Зильберквитом
- ВС РФ нанесла удары по 76 объектам ВПК Украины
- Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании
- Герасимов: ВС РФ освободили 79% территории ДНР
- Причал обрушился в Алуште в Крыму
- В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары
- Газманов рад, что его песни включили в школьную программу
- Участок дороги М-3 «Украина» от Бекасово до Малоярославца станет платным
- Генерал Оглоблин в суде признал вину в получении взятки от топов завода «Телта»
- Дизайнер Гуляев: ИИ будет востребован в модной индустрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru