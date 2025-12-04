Правительство продлило разрешение на выпуск аналога «Оземпика» до 2026 года

Компания «Герофарм» сможет производить свой препарат «Семавик», российский аналог «Оземпика», еще два года — до 31 декабря 2026 года. Соответствующее распоряжение правительство РФ подписало 2 декабря и опубликовало 4 декабря.

В документе отмечается, что разрешение продлено в связи с «крайней необходимостью», связанной с защитой жизни и здоровья граждан. Это означает, что «Герофарм» может использовать ряд патентов, принадлежащих датской компании Novo Nordisk, без ее согласия — на основании механизма принудительной лицензии, отмечает издание «Профиль».