Дизайнер посоветовал отказаться от пластикового декора к Новому году
Перед новогодними праздниками жилье не стоит превращать в ярмарку декоративных товаров — чрезмерное количество украшений и смешивание стилей делают интерьер неопрятным. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.
По ее словам, актуальные тенденции в праздничном оформлении тяготеют к натуральности. Она рекомендует отказаться от искусственного снега, пластиковой хвои и других элементов, далеких от природных материалов. В качестве альтернативы дизайнер предлагает использовать деревянные спилы, шишки и живую хвою — такие элементы позволяют создать атмосферный и гармоничный новогодний акцент.
Кузнецова подчеркнула, что праздничный декор должен соответствовать существующему интерьеру. Смешивание резко различающихся стилей и неконтролируемое добавление множества аксессуаров, по её словам, приводит к визуальному хаосу. Статуэтки, гирлянды, мишура и однотипные игрушки в избытке «размывают» стиль и делают оформление нелепым.
Оптимальным подходом, отмечает дизайнер, является умеренность. Она советует заранее продумать композицию, выбрать один главный декоративный акцент, например, елку, и придерживаться единой палитры, ограничив оформление тремя базовыми цветами, что позволит сохранить баланс и выразительность праздничного декора, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров заявил о готовности выполнить приказ Путина в случае войны с Европой
- «В три раза дешевле отеля»: Почему упали цены на посуточную аренду
- Дизайнер посоветовал отказаться от пластикового декора к Новому году
- Депутат Буцкая: В России могут появиться «белый» и «черный» списки нянь
- Рубль укрепляется на фоне роста продаж валюты и слабого импорта
- Правительство продлило разрешение на выпуск аналога «Оземпика» до 2026 года
- Путин: Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь
- «Не совсем чистый белый»: «Облачный танцор» стал главным оттенком 2026 года
- Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях
- Путин: Мое правило — делать то, что я не имею права не делать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru