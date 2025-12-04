Дизайнер посоветовал отказаться от пластикового декора к Новому году

Перед новогодними праздниками жилье не стоит превращать в ярмарку декоративных товаров — чрезмерное количество украшений и смешивание стилей делают интерьер неопрятным. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

По ее словам, актуальные тенденции в праздничном оформлении тяготеют к натуральности. Она рекомендует отказаться от искусственного снега, пластиковой хвои и других элементов, далеких от природных материалов. В качестве альтернативы дизайнер предлагает использовать деревянные спилы, шишки и живую хвою — такие элементы позволяют создать атмосферный и гармоничный новогодний акцент.