Дизайнер посоветовал отказаться от пластикового декора к Новому году

Перед новогодними праздниками жилье не стоит превращать в ярмарку декоративных товаров — чрезмерное количество украшений и смешивание стилей делают интерьер неопрятным. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

По ее словам, актуальные тенденции в праздничном оформлении тяготеют к натуральности. Она рекомендует отказаться от искусственного снега, пластиковой хвои и других элементов, далеких от природных материалов. В качестве альтернативы дизайнер предлагает использовать деревянные спилы, шишки и живую хвою — такие элементы позволяют создать атмосферный и гармоничный новогодний акцент.

Кузнецова подчеркнула, что праздничный декор должен соответствовать существующему интерьеру. Смешивание резко различающихся стилей и неконтролируемое добавление множества аксессуаров, по её словам, приводит к визуальному хаосу. Статуэтки, гирлянды, мишура и однотипные игрушки в избытке «размывают» стиль и делают оформление нелепым.

Оптимальным подходом, отмечает дизайнер, является умеренность. Она советует заранее продумать композицию, выбрать один главный декоративный акцент, например, елку, и придерживаться единой палитры, ограничив оформление тремя базовыми цветами, что позволит сохранить баланс и выразительность праздничного декора, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
