Путин: Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь
Президент России Владимир Путин заявил, что современные мессенджеры, включая Telegram, становятся инструментом воздействия на молодежную аудиторию. Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today.
По словам главы государства, технологии сформировали новую среду общения между старшими и молодыми поколениями.
При этом они изменили способы получения информации и социального взаимодействия.
Путин отметил, что такие платформы активно применяются для влияния на молодежную среду, что, по его мнению, является значимым фактором в современной информационной сфере, передает «Радиоточка НСН».
