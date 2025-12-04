Путин: Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь

Президент России Владимир Путин заявил, что современные мессенджеры, включая Telegram, становятся инструментом воздействия на молодежную аудиторию. Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today.

По словам главы государства, технологии сформировали новую среду общения между старшими и молодыми поколениями.

При этом они изменили способы получения информации и социального взаимодействия.

Путин отметил, что такие платформы активно применяются для влияния на молодежную среду, что, по его мнению, является значимым фактором в современной информационной сфере, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
