В Госдуме допустили долгосрочную аренду Индией российской атомной подлодки

Россия ранее не поставляла атомные подводные лодки другим государствам, однако могла бы передать одну из них Индии в долгосрочную аренду, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о возможной подготовке подобной сделки.

Парламентарий отметил, что сообщения агентства вызывают сомнения, однако подтвердил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Нью-Дели остается широким и глубоким.