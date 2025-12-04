В Госдуме допустили долгосрочную аренду Индией российской атомной подлодки

Россия ранее не поставляла атомные подводные лодки другим государствам, однако могла бы передать одну из них Индии в долгосрочную аренду, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о возможной подготовке подобной сделки.

Парламентарий отметил, что сообщения агентства вызывают сомнения, однако подтвердил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Нью-Дели остается широким и глубоким.

Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях

Он напомнил, что недавно Госдума ратифицировала соглашение, позволяющее странам взаимно использовать военные аэродромы и порты, а около 36% индийского вооружения закуплено в России — от стрелкового оружия до современных комплексов ПВО. По его словам, атомные подлодки являются «штучным товаром», и Москва ими не торговала, однако уровень доверия в отношениях с Индией делает схему аренды вполне возможной.

Журавлев добавил, что Индия активно развивает собственный подводный флот. Сейчас страна готовится принять на вооружение третью атомную субмарину с баллистическими ракетами — INS Aridhaman, которая проходит завершающие испытания. Помимо этого, по его данным, в Индии строятся еще два атомных подводных крейсера, предназначенные для противолодочных операций, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
