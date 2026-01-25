СМИ: Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины, которые прошли в Абу-Даби, касались территорий Донбасса и статуса Запорожской АЭС, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, также рассматривались шаги для деэскалации, необходимые с обеих сторон.

Ранее стало известно, что участники переговоров Россия—США—Украина выглядели почти как друзья. Участники делегаций сели вместе за совместным обедом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
