КНР успешно запустила многоразовый экспериментальный космический аппарат

Китай успешно запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат. Об этом сообщает Xinhua.

Старт осуществили с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия. Аппарат был запущен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» (Long March 2F), он уже вышел на заданную орбиту.

Отмечается, что аппарат проведет определенное время в космосе, а затем вернется в место посадки на территории Китая. Во время полета запланированы проверка технологий многоразового использования и технические эксперименты.

Другие детали миссии не раскрываются.

Ранее СМИ сообщили, что Китай создал микроволновую пушку, которая может выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите.

