КНР успешно запустила многоразовый экспериментальный космический аппарат
Китай успешно запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат. Об этом сообщает Xinhua.
Старт осуществили с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия. Аппарат был запущен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» (Long March 2F), он уже вышел на заданную орбиту.
Отмечается, что аппарат проведет определенное время в космосе, а затем вернется в место посадки на территории Китая. Во время полета запланированы проверка технологий многоразового использования и технические эксперименты.
Другие детали миссии не раскрываются.
Ранее СМИ сообщили, что Китай создал микроволновую пушку, которая может выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 млн рублей
- В Москве работника аэропорта арестовали по делу о финансировании терроризма
- Россия и Аргентина обсуждают совместную разработку месторождений углеводородов
- Дом Prada зарегистрировал в РФ товарный знак для косметики и чистящих средств
- РФ отказалась передать ЗАЭС под контроль США
- КНР успешно запустила многоразовый экспериментальный космический аппарат
- Посол: В 2025 году в Таиланде погибли или умерли около 100 россиян
- Бразилия закупила российскую пшеницу впервые с 2024 года
- На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за выявления норовируса
- В Кемерове скопившийся снег частично повредил крышу многоквартирного дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru