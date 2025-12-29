Запорожскую АЭС могут запустить к середине 2027 года
Запорожская атомная электростанция может быть запущена в 2027 году, если в ближайшее время прекратятся боевые действия. Об этом рассказал генеральный директор АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Рамиль Галиев, пишет РИА Новости.
«Если завтра это [окончание боевых действий] случится, то в середине 2027 года мы готовы к пуску», - подчеркнул гендиректор.
По его словам, для ввода АЭС в эксплуатацию после боевых действий потребуется решить ряд вопросов, в том числе о подпитке пруда-охладителя, подготовке железнодорожных путей и транспортировке материалов. На подготовку энергоблоков к режиму генерации уйдет не менее полутора лет.
Ранее Служба внешней разведки России предупредила, что Запад может устроить аварию на ЗАЭС и возложить на Москву ответственность за случившееся, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России призвали снять опасные напитки «Алоэ Вера» с продажи
- Песков: Москва согласна с оценкой Трампа о приближении мира на Украине
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали перемирие на 7 января
- Любимова: В 2025 году российские кинотеатры посетили 116 млн зрителей
- С зарплатой выше на 30%: Россиянам рассказали, как правильно менять работу
- Запорожскую АЭС могут запустить к середине 2027 года
- Армия России освободила населенный пункт Диброва
- Фонд кино получит 10,4 млрд рублей на поддержку российских фильмов
- Художник Сафронов назвал главные культурные события 2025 года
- Экс-главу Тамбовской области арестовали по делу о взятках на 80 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru