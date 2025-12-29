Запорожская атомная электростанция может быть запущена в 2027 году, если в ближайшее время прекратятся боевые действия. Об этом рассказал генеральный директор АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Рамиль Галиев, пишет РИА Новости.

«Если завтра это [окончание боевых действий] случится, то в середине 2027 года мы готовы к пуску», - подчеркнул гендиректор.

По его словам, для ввода АЭС в эксплуатацию после боевых действий потребуется решить ряд вопросов, в том числе о подпитке пруда-охладителя, подготовке железнодорожных путей и транспортировке материалов. На подготовку энергоблоков к режиму генерации уйдет не менее полутора лет.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила, что Запад может устроить аварию на ЗАЭС и возложить на Москву ответственность за случившееся, напоминает «Свободная пресса».

