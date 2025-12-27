«Одобрит» ли Трамп мирный план Зеленского
Встреча президентов США и Украины состоится 28 декабря во Флориде.
Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут двусторонние переговоры в США уже завтра. Традиционно на встрече политики обсудят решение украинского конфликта. До этого Зеленский уже анонсировал план по его урегулированию. Однако Трамп подчеркивает, что без его «одобрения» инициативы президента Украины не имеют значения.
ТРАМП ВСТРЕТИТСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся во Флориде 28 декабря. Согласно графику американского лидера, обнародованному Белым домом, двусторонние переговоры состоятся в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (в 23:00 по Москве). По словам президента США, предстоящая встреча может оказаться результативной, и договоренности по урегулированию конфликта будут достигнуты, передает RT.
Известно, что на переговорах во Флориде будут обсуждаться гарантии безопасности Украины, вопросы управления Запорожской атомной электростанцией, а также режим территориального контроля над Донбассом и восточными регионами страны.
Накануне сам Трамп в интервью изданию «Politico» признался, что Зеленский приедет к нему вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Но тогда американский президент не раскрыл деталей относительно времени и места ее проведения. Кроме того, в беседе с изданием Трамп объявил, что намерен в ближайшее время провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Однако, по мнению американиста Рафаэля Ордуханяна, Зеленского в ходе предстоящей поездки в США вряд ли ждет теплый прием. Политолог считает, что итог поездки будет отличаться от ожидаемого.
«Штатам попросту нечего предоставить Украине. Поставлять оружие они не будут, денег для финансирования тоже нет, разведданные и так предоставляются, а взваливать на себя какие-то дополнительные обязательства Трамп не будет», - приводит слова Ордуханяна «Газета.Ru».
ПЛАНЫ ЗЕЛЕНСКОГО
До этого Владимир Зеленский говорил, что на встрече с Дональдом Трампом собирается обсудить территориальные вопросы и использование Запорожской атомной электростанции.
Кроме того, президент Украины заявил о готовности инициировать референдум по плану американского лидера о прекращении огня, передает RT. В разговоре с изданием «Axios» Зеленский отметил, что на предстоящей встрече в США собирается согласовать с Трампом рамочные условия завершения конфликта.
Президент Украины подчеркнул, что вынесение плана на всенародное голосование возможно, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. При этом Трамп заявил, что любые инициативы Зеленского по урегулированию украинского конфликта не имеют значения без его согласия.
«У Зеленского ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что он предложит», - сказал президент США в интервью «Politico».
К тому же издание писало, что план Зеленского практически не привлек внимания американской общественности в Вашингтоне.
Зеленский уже перечислял 20 пунктов мирного плана по Украине, среди которых — гарантии безопасности и безъядерный статус. 26 декабря он говорил, что документ готов практически на 90%.
По словам украинского лидера, в мирный план вошли подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, гарантии безопасности (без уточнения деталей), численность ВСУ — 800 тысяч в мирное время, членство в ЕС, создание фондов для восстановления Украины. Кроме того, — ускорение заключения соглашения о свободной торговле с США, безъядерный статус Украины, трехстороннее управление ЗАЭС, а также образовательные программы в школах, способствующие толерантности к разным культурам.
Также известно, что документ содержит один из вариантов решения территориального вопроса, по которому РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, а в Донбассе и Новороссии все остается по нынешней линии соприкосновения. При этом Россия хочет, чтобы Украина вышла из ДНР, а США предлагают компромисс — введение свободной экономической зоны.
Кроме того, мирный план США и Украины предусматривает обязательство не изменять договоренности силой, обмен пленными в формате «все на всех», возвращение гражданских, детей и политзаключенных. К тому же, по документу, анонсированному Зеленским, РФ не будет препятствовать Украине в использовании реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности, а Кинбурнская коса будет демилитаризована. И Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.
До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН заметил, что план Зеленского — это сценарий продолжения войны. По мнению бывшего парламентария, Украина хотела бы находиться в позиции отступления на фронте еще лет 10-15, лишь бы не решать внутренние проблемы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дональд Трамп, Владимир Зеленский и часть европейских лидеров 27 декабря собираются провести онлайн-встречу, посвященную переговорам по урегулированию украинского конфликта.
