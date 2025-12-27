«Одобрит» ли Трамп мирный план Зеленского

Накануне сам Трамп в интервью изданию «Politico» признался, что Зеленский приедет к нему вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Но тогда американский президент не раскрыл деталей относительно времени и места ее проведения. Кроме того, в беседе с изданием Трамп объявил, что намерен в ближайшее время провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Однако, по мнению американиста Рафаэля Ордуханяна, Зеленского в ходе предстоящей поездки в США вряд ли ждет теплый прием. Политолог считает, что итог поездки будет отличаться от ожидаемого.

«Штатам попросту нечего предоставить Украине. Поставлять оружие они не будут, денег для финансирования тоже нет, разведданные и так предоставляются, а взваливать на себя какие-то дополнительные обязательства Трамп не будет», - приводит слова Ордуханяна «Газета.Ru».