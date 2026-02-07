Посол: В 2025 году в Таиланде погибли или умерли около 100 россиян
Около ста россиян погибли или умерли в Таиланде в 2025 году. Об этом заявил посол РФ в королевстве Евгений Томихин в интервью ТАСС.
«Причины самые разнообразные: от естественных по состоянию здоровья, нужно учитывать жаркий тропический климат плюс, к сожалению, временами неумеренное потребление алкогольных напитков во время отдыха, до фактов суицида», - рассказал дипломат.
По словам Томихина, немало случаев смертей приходится на дорожно-транспортные происшествия. Посол обратил внимание, что в Таиланде российские туристы игнорируют правила дорожного движения, при аренде мотоциклов не используют шлемы, не оформляют надежных медицинских страховок на весь срок пребывания.
Ранее Евгений Томихин рассказал, что за январь Таиланд депортировал 20 россиян.
