В Кемерове скопившийся снег частично повредил крышу многоквартирного дома

Крыша двухэтажного 12-квартирного дома в Кемерове частично повреждена из-за скопления снежных масс. Об этом заявили в прокуратуре Кемеровской области.

Речь идет о жилом доме на ул. Спартака.

«Пострадавших нет. Прокуратурой Кировского района г. Кемерова организована проверка обстоятельств произошедшего», - отметили в надзорном ведомстве.

Региональное управление Следственного комитета по факту ЧП организовало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Ранее в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области кровля многоэтажного дома просела из-за скопления снега.

