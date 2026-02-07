В Кемерове скопившийся снег частично повредил крышу многоквартирного дома
Крыша двухэтажного 12-квартирного дома в Кемерове частично повреждена из-за скопления снежных масс. Об этом заявили в прокуратуре Кемеровской области.
Речь идет о жилом доме на ул. Спартака.
«Пострадавших нет. Прокуратурой Кировского района г. Кемерова организована проверка обстоятельств произошедшего», - отметили в надзорном ведомстве.
Региональное управление Следственного комитета по факту ЧП организовало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
Ранее в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области кровля многоэтажного дома просела из-за скопления снега.
