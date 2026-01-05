Резервную линию электроснабжения ЗАЭС отключили со стороны Украины

Резервная внешняя высоковольтная линия «Ферросплавная-1», обеспечивающая электроснабжение Запорожской атомной электростанции, была отключена со стороны Украины, причины произошедшего и сроки восстановления пока неизвестны. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По данным пресс-службы ЗАЭС, линия «Ферросплавная-1» перестала работать 3 января. После этого собственные нужды станции были переведены на питание от основной линии электропередачи напряжением 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации зафиксировано не было.

Как уточнила Яшина, информация о причинах отключения отсутствует, поскольку они находятся за пределами контролируемой станции территории. Сроки восстановления резервной линии в настоящее время не определены.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра вблизи Энергодара и является крупнейшей атомной станцией в Европе. Она включает шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла под управление российских специалистов. Генерация электроэнергии на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года они находятся в режиме холодного останова, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
