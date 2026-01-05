Резервную линию электроснабжения ЗАЭС отключили со стороны Украины

Резервная внешняя высоковольтная линия «Ферросплавная-1», обеспечивающая электроснабжение Запорожской атомной электростанции, была отключена со стороны Украины, причины произошедшего и сроки восстановления пока неизвестны. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По данным пресс-службы ЗАЭС, линия «Ферросплавная-1» перестала работать 3 января. После этого собственные нужды станции были переведены на питание от основной линии электропередачи напряжением 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации зафиксировано не было.