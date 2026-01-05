Резервную линию электроснабжения ЗАЭС отключили со стороны Украины
Резервная внешняя высоковольтная линия «Ферросплавная-1», обеспечивающая электроснабжение Запорожской атомной электростанции, была отключена со стороны Украины, причины произошедшего и сроки восстановления пока неизвестны. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
По данным пресс-службы ЗАЭС, линия «Ферросплавная-1» перестала работать 3 января. После этого собственные нужды станции были переведены на питание от основной линии электропередачи напряжением 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации зафиксировано не было.
Как уточнила Яшина, информация о причинах отключения отсутствует, поскольку они находятся за пределами контролируемой станции территории. Сроки восстановления резервной линии в настоящее время не определены.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра вблизи Энергодара и является крупнейшей атомной станцией в Европе. Она включает шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла под управление российских специалистов. Генерация электроэнергии на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года они находятся в режиме холодного останова, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Резервную линию электроснабжения ЗАЭС отключили со стороны Украины
- Путин заявил, что в детстве мечтал стать разведчиком
- Лорд Пневмослон пообещал еще больше сеансов «пневмотерапии» в Новом году
- Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
- В США раcкупили костюм Nike, в который был одет Мадуро во время задержания
- Россия запретила въезд еще 28 гражданам Канады
- Путин поручил расширить импорт не имеющих аналогов приоритетных товаров
- «Кто после Венесуэлы?»: Вертолет с Мадуро приземлился у Федерального суда Нью-Йорка
- В России заблокировали продажу 22,5 млн упаковок напитка Aloe Vera
- «Не ударить в грязь лицом!»: Лидер The Hatters о планах на юбилейный год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru