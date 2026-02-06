«Тянут время для Европы»: Генерал Соболев о требовании Киевом гарантий для Одессы

Одесса – это русский город, к Украине он не имеет никакого исторического отношения, заявил НСН Виктор Соболев.

Украина будет выдвигать различные доводы, требовать гарантии, лишь бы дотянуть конфликт до того времени, пока Европа восстановит свой военно-промышленный комплекс, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного документа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби. Отмечается, что для Киева это критически важный аспект, Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу. Соболев удивился таким требованиям.

Возьмем Одессу? Чем обернется Украине затягивание конфликта

«Одесса – это русский город, к Украине он не имеет никакого отношения, это Новороссия. А Украина – это Малороссия, которая была в составе Российской империи. Новороссия была присоединена к России в результате русско-турецких войн. В советское время вышло так, как вышло, но Одесса исторически никогда не было в составе Украины. Если быть честными, какое отношение Одесса имеет к Украине? Какие гарантии безопасности хочет Украина? Сегодня стреляли в генерала Минобороны Владимира Алексеева. Они там ведут переговоры, а их люди в это время совершают теракты. Украина будет выдвигать различные доводы, делать все, лишь бы дотянуть конфликт до того времени, пока Европа восстановит свой военно-промышленный комплекс. Нам нужно во всем учитывать наши национальные интересы», - рассказал он.

Как сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, стороны обсуждали создание условий для устойчивого мира. По его словам, трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России в Абу-Даби прошла в конструктивном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

