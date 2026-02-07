СМИ: Россия отказалась от передачи ЗАЭС под полный контроль США

Россия отказалась от предложения США передать под полный контроль Вашингтона Запорожскую атомную электростанцию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, статус ЗАЭС остается предметом разногласий.

«Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон должен был контролировать станцию и распределять... электроэнергию между Россией и Украиной», - указано в сообщении.

РФ настаивает на сохранении за собой контроля над электростанцией. При этом Москва готова предложить Украине дешевую энергию, однако Киев считает это неприемлемым.

Между тем ЗАЭС завершила переход на характерную для российских атомных станций типовую организационную структуру концерна «Росэнергоатом».

