ЗАЭС, Крым и НАТО: Как европейцы изменили мирный план Трампа по Украине
Главное отличие европейского плана от американского заключается в том, что ЕС допускает вступление Украины в НАТО. Также из документа «пропал» пункт о признании Крыма и Донбасса российскими.
Западные СМИ раскрыли детали европейского плана урегулирования конфликта на Украине, который страны ЕС выдвинули в ответ на «тайный план» США и России.
Отмечается, что план был разработан во главе с Великобританией, Францией и Германией. Он представляет из себя видоизмененный первоначальный вариант, который выдвинули США и который якобы устроил Москву.
Содержание 28-пунктного плана по урегулированию украинского конфликта, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, было скорректировано по итогам переговоров между Вашингтоном и Киевом в Женеве, сообщает The New York Times.
КАКОВ ПЛАН
Новый вариант опубликовало агентство Reuters, в документе также 28 пунктов. The Telegraph тоже публикует свой вариант, но в нём 24 пункта, и он гораздо ближе к требованиям Киева, чем к официальной позиции Москвы. Главное отличие нового плана от американского заключается в том, что ЕС допускает вступление Украины в НАТО при условии, что это найдет поддержку у всех стран альянса.
Важный пункт о неразмещении войск НАТО на Украине дополнен фразой «в мирное время». Также страны предлагают в качестве превентивной меры разместить истребители НАТО в Польше, пишут СМИ. В версии The Telegraph решение о присутствии иностранных военных остается за Киевом.
Также из документа «пропал» пункт о признании Крыма и Донбасса российскими.
В версии Reuters предлагается провести выборы в Украине как можно скорее после подписания соглашения. The Telegraph этот вопрос не уточняет.
В план включены также следующие предложения: Россия и Украина должны одновременно остановить боевые действия, обменять военнопленных по формуле «все на всех», Киев получает свободный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой, Украина вступает в ЕС, санкции против РФ смягчат только после «устойчивого мира».
Отдельным пунктом ЕС настаивает на том, что Украина получит гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 НАТО (нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех, прим. НСН). Предполагается, что Москва и Киев подписывают соглашение о полном и всеобъемлющем ненападении, с устранением «всех неясностей за последние 30 лет».
В проекте, представленном Reuters, предлагается установить численность украинской армии на уровне 800 тысяч военнослужащих.
В этой версии также предлагается перезапустить станцию под контролем МАГАТЭ, а электроэнергию делить поровну между Россией и Украиной, что соответствует и первоначальному плану США. В версии The Telegraph ЗАЭС полностью закреплялась за Украиной.
Также допускается возможность возвращения России в формат G8. Но в варианте The Telegraph такой позиции нет.
Также в документе Reuters указано, что Украина не будет силой восстанавливать контроль над оккупированными территориями. В варианте The Telegraph ограничение на применение силы действовало лишь после согласования территориальных вопросов между Киевом и Москвой.
ЕВРОПА ПРОТИВ ТРАМПА
После публикации первоначального варианта от США многие европейские и украинские политики стали опасаться, что Вашингтон может уступить требованиям Москвы, пишет Politico. По словам источников, тайный план США и России шокировал украинских и европейских чиновников, так как в публичном поле в это время Дональд Трамп неоднократно заявлял, что недоволен Путиным в разрезе переговоров по Украине.
Американский мирный план по Украине вызвал резкую негативную реакцию в европейских столицах. Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники, в Берлине о содержании документа впервые узнали не от США, а из публикаций в американских медиа, что было воспринято как недружественный шаг и попытка поставить европейцев перед фактом.
По данным издания, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль запросил у спецпосланника США Стива Уиткоффа разъяснения по предложению Вашингтона. Европейцы публично раскритиковали и сам подход, и сами пункты плана.
Дональд Трамп решил поставить Киеву ультиматум по урегулированию конфликта, вопрос будет решен в любом случае - с Владимиром Зеленским или без него. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Выход из конфликта будет за счет слабой стороны, и США уже решили, кто это. Зеленский в связи с последним коррупционным скандалом оказался в очень уязвимом положении. Ему на стол положат ультиматум, с которым он может не согласиться, однако вопрос все равно будет урегулирован - либо с его участием, либо без него. Такова позиция США. Для Трампа крайне важно разрешить украинский конфликт, чтобы продемонстрировать свое лидерство всему миру. Если это нужно будет сделать ценой Зеленского, он это сделает», - подчеркнул собеседник НСН.
По его словам, Зеленский будет вынужден согласиться с выдвинутыми условиями, так как в Киеве политические скандалы, а на поле боя – провал ВСУ.
«Убежден, что там есть какой-то незначительный компромисс со стороны России. Однако в целом все ее основные требования должны быть в этом документе учтены. Зеленский наверняка потребует определенных гарантий для себя. Я, например, далеко не уверен, что его нужно снять с поста президента прямо сейчас, даже, если он «зашкварился» в этом коррупционном скандале. Думаю, Зеленский какое-то время останется президентом», - пояснил эксперт.
Американский лидер Дональд Трамп готовится завершить конфликт на Украине уже весной, но Европа хочет, чтобы Украина продержалась еще год, заявил НСН венгерский политолог Габор Штир.
«Европейцы очень быстро собирают деньги. Они хотят, чтобы Украина продержалась еще следующий год. Они надеются, что Россия тоже слабеет, что ситуация станет более выгодной для Украины. В Европе хотят выиграть время, чтобы усилить свою обороноспособность. По их планам, надо держаться еще год. Дольше невозможно, потому что у Европы нет денег, а Украина не выдержит. Трамп при этом говорит, что его не интересует, что говорит Европа, но это не так. Европа не так слаба, она может этому процессу помешать», - добавил он.
21 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского вопроса, но Кремль устраивает и текущая динамика спецоперации.
В ходе совещания в Совбезе РФ Владимир Путин впервые публично говорил о мирном плане США по Украине. Президент отметил, что он обсуждался до встречи российского и американского лидеров на Аляске. Путин уточнил, что в ходе переговоров Вашингтон запросил некоторые «компромиссы» и «гибкость» со стороны Москвы. При этом после саммита на Аляске, заметил Путин, США поставили процесс урегулирования на паузу.
Он подчеркнул, что все ключевые партнеры РФ, в том числе страны Глобального Юга и члены ОДКБ, поддержали возможные договоренности по украинскому урегулированию, которые Москва и Вашингтон обсуждали на саммите в Анкоридже.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При тушении пожара в Саратовской области нашли тела двух человек
- В США досрочно распустили созданный Маском DOGE
- Роспотребнадзор контролирует данные о птичьем гриппе в США
- ЗАЭС, Крым и НАТО: Как европейцы изменили мирный план Трампа по Украине
- Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал об излечении от рака
- В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены четыре дома
- СМИ: В Пакистане при взрыве в здании полиции погибли три человека
- Силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника
- Британия отправила патрульный корабль для сопровождения корвета и танкера ВМФ РФ
- Водителей предупредили о нововведениях по дорожным знакам с 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru