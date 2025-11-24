Также допускается возможность возвращения России в формат G8. Но в варианте The Telegraph такой позиции нет.

Также в документе Reuters указано, что Украина не будет силой восстанавливать контроль над оккупированными территориями. В варианте The Telegraph ограничение на применение силы действовало лишь после согласования территориальных вопросов между Киевом и Москвой.

ЕВРОПА ПРОТИВ ТРАМПА

После публикации первоначального варианта от США многие европейские и украинские политики стали опасаться, что Вашингтон может уступить требованиям Москвы, пишет Politico. По словам источников, тайный план США и России шокировал украинских и европейских чиновников, так как в публичном поле в это время Дональд Трамп неоднократно заявлял, что недоволен Путиным в разрезе переговоров по Украине.

Американский мирный план по Украине вызвал резкую негативную реакцию в европейских столицах. Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники, в Берлине о содержании документа впервые узнали не от США, а из публикаций в американских медиа, что было воспринято как недружественный шаг и попытка поставить европейцев перед фактом.

По данным издания, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль запросил у спецпосланника США Стива Уиткоффа разъяснения по предложению Вашингтона. Европейцы публично раскритиковали и сам подход, и сами пункты плана.

Дональд Трамп решил поставить Киеву ультиматум по урегулированию конфликта, вопрос будет решен в любом случае - с Владимиром Зеленским или без него. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Выход из конфликта будет за счет слабой стороны, и США уже решили, кто это. Зеленский в связи с последним коррупционным скандалом оказался в очень уязвимом положении. Ему на стол положат ультиматум, с которым он может не согласиться, однако вопрос все равно будет урегулирован - либо с его участием, либо без него. Такова позиция США. Для Трампа крайне важно разрешить украинский конфликт, чтобы продемонстрировать свое лидерство всему миру. Если это нужно будет сделать ценой Зеленского, он это сделает», - подчеркнул собеседник НСН.

По его словам, Зеленский будет вынужден согласиться с выдвинутыми условиями, так как в Киеве политические скандалы, а на поле боя – провал ВСУ.

«Убежден, что там есть какой-то незначительный компромисс со стороны России. Однако в целом все ее основные требования должны быть в этом документе учтены. Зеленский наверняка потребует определенных гарантий для себя. Я, например, далеко не уверен, что его нужно снять с поста президента прямо сейчас, даже, если он «зашкварился» в этом коррупционном скандале. Думаю, Зеленский какое-то время останется президентом», - пояснил эксперт.

Американский лидер Дональд Трамп готовится завершить конфликт на Украине уже весной, но Европа хочет, чтобы Украина продержалась еще год, заявил НСН венгерский политолог Габор Штир.

«Европейцы очень быстро собирают деньги. Они хотят, чтобы Украина продержалась еще следующий год. Они надеются, что Россия тоже слабеет, что ситуация станет более выгодной для Украины. В Европе хотят выиграть время, чтобы усилить свою обороноспособность. По их планам, надо держаться еще год. Дольше невозможно, потому что у Европы нет денег, а Украина не выдержит. Трамп при этом говорит﻿, что его не интересует, что говорит Европа, но это не так. Европа не так слаба, она может этому процессу помешать», - добавил он.