Бразилия закупила российскую пшеницу впервые с 2024 года

Бразилия впервые за год закупила пшеницу в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы.

В январе импортеры ввезли российской пшеницы на 10,9 млн долларов. Последние закупки российского зерна были зафиксированы в декабре 2024 года, тогда из стоимость составляла 1,1 млн долларов.

Бразилия по итогам января закупила пшеницу из четырех стран. Крупнейшим поставщиком стала Аргентина с суммой экспорта в 70,9 млн долларов, за ней следуют Уругвай (12,8 млн), Парагвай (11,7 млн) и Россия.

Между тем министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Россия начала поставлять рыбу в Бразилию.

