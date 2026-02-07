Бразилия закупила российскую пшеницу впервые с 2024 года
Бразилия впервые за год закупила пшеницу в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы.
В январе импортеры ввезли российской пшеницы на 10,9 млн долларов. Последние закупки российского зерна были зафиксированы в декабре 2024 года, тогда из стоимость составляла 1,1 млн долларов.
Бразилия по итогам января закупила пшеницу из четырех стран. Крупнейшим поставщиком стала Аргентина с суммой экспорта в 70,9 млн долларов, за ней следуют Уругвай (12,8 млн), Парагвай (11,7 млн) и Россия.
Между тем министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Россия начала поставлять рыбу в Бразилию.
