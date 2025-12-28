Гендиректор МАГАТЭ заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о перемирии между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в публикации агентства в социальной сети X.
Согласно заявлению, эксперты МАГАТЭ наблюдают за проведением ремонтных работ, которые, как ожидается, займут несколько дней. Эти меры направлены на предотвращение ядерной аварии в условиях продолжающегося военного конфликта. Рафаэль Гросси выразил благодарность обеим сторонам за согласие на временный режим прекращения огня, который позволит восстановить передачу электроэнергии между распределительными пунктами ЗАЭС и Запорожской ТЭС, тем самым значительно повысив уровень ядерной безопасности станции.
С мая текущего года ЗАЭС получала внешнее электроснабжение исключительно по одной линии электропередачи - «Днепровской». После её повреждения осенью, станция на месяц (с 23 сентября по 23 октября) полностью лишилась внешнего питания и работала только на резервных дизель-генераторах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru