Гендиректор МАГАТЭ заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о перемирии между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в публикации агентства в социальной сети X.

Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения

Согласно заявлению, эксперты МАГАТЭ наблюдают за проведением ремонтных работ, которые, как ожидается, займут несколько дней. Эти меры направлены на предотвращение ядерной аварии в условиях продолжающегося военного конфликта. Рафаэль Гросси выразил благодарность обеим сторонам за согласие на временный режим прекращения огня, который позволит восстановить передачу электроэнергии между распределительными пунктами ЗАЭС и Запорожской ТЭС, тем самым значительно повысив уровень ядерной безопасности станции.

С мая текущего года ЗАЭС получала внешнее электроснабжение исключительно по одной линии электропередачи - «Днепровской». После её повреждения осенью, станция на месяц (с 23 сентября по 23 октября) полностью лишилась внешнего питания и работала только на резервных дизель-генераторах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

