Провокации на фоне переговоров: США эвакуируют дипломатов из Украины из-за российского «нападения»
Американская сторона после встречи с Лавровым обещала представить письменный ответ по гарантиям безопасности, а вскоре заявила об эвакуации американских дипломатов из Украины.
Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины, из-за «угрозы военных действий со стороны России», сообщает Reuters. Это происходит, несмотря на попытки «договориться» - на фоне переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности.
Сообщается, что часть сотрудников посольства в Киеве могут уехать в добровольном порядке. При этом американским гражданам рекомендовано покинуть Украину, а также не посещать Россию.
Ранее также появлялась информация о том, что около 30 сотрудников двух российских консульств в ближайшее время эвакуируют из Украины. Об этом написала американская газета New York Times со ссылкой на источник в службе безопасности Украины (СБУ). Однако российские дипломаты эту информацию не подтверждают.
Накануне 21 января в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая продлилась полтора часа.
Лавров назвал переговоры промежуточными, отметив, что встреча поможет американской стороне подготовить ответы на российские предложения по гарантиям безопасности и предоставить их на следующей неделе.
При этом в России уже, кажется, не возлагают слишком больших надежд на ответ США. Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от ответа США по гарантиям безопасности зависит слишком многое, чтобы спокойно рассуждать и фантазировать на эту тему.
«Ответ, который нас полностью устроит, опубликован еще в декабре, это тексты проектов. Это и есть то, что нас полностью устроит. Американцы пока ничего не написали, через неделю обещали выслать, тогда и посмотрим. Это такая тема, над которой лучше не фантазировать, там цена вопроса – жизнь на Земле», - отметил Климов.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что Россию устроит лишь полное выполнение всех пунктов, но промежуточные итоги переговоров показывают, что США к этому не готовы.
«Насколько это реалистично, исходя из того переговорного процесса, который сегодня идет, исходя из тех промежуточных заявлений со стороны Белого дома, я думаю, маловероятно, что страны альянса выполнят соответствующие требования», - объяснил Швыткин.
Наоборот, эксперты предрекали провокации со стороны США и обвиняли американскую сторону в нежелании вести реальный диалог с Россией.
США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог, а на публичной арене они прикрываются российским вторжением на Украину, заявил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее.
В свою очередь, подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко уверен, что украинские военные получили приказ вести «провокационный огонь» в Донбассе, а стоит за этим Вашингтон.
«Эскалируют ситуацию на линии боевого соприкосновения как раз украинские войска. Еще две недели назад, у нас на линии соприкосновения в ЛНР за целую неделю не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. А за прошлую неделю, которая только закончилась, было 19 обстрелов территории Луганской народной республики», - рассказал он «Радиоточке НСН».
В то, что России и США удастся договориться, не верят и другие страны. Так, издание Bloomberg предполагает, опираясь на слова китайского дипломата, что лидер страны Си Цзиньпин мог попросить российского коллегу Владимира Путина отложить «войну» на Украине до завершения Зимних Олимпийских Игр в Пекине.
По словам представителя Китая, в связи с подготовкой Си Цзиньпина к переизбранию на пост председателя КПК, ему не нужен кризис в Европе.
Посольство Китая в Москве поспешило назвать подобную «просьбу» фейком, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале заявила, что «это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg». Она также предупредила, что Запад старается подготовить информационное поле для целого ряда крупных провокаций, в том числе и военных.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в подготовленном для Всемирного экономического форума выступлении призвал Россию признать, что «сила в правде», и воспользоваться выгодами сотрудничества с Германией. Глава немецкого правительства подчеркнул, что ФРГ привержена защите территориальной целостности Украины и готова защитить страну от российской агрессии.
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