Провокации на фоне переговоров: США эвакуируют дипломатов из Украины из-за российского «нападения»

Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины, из-за «угрозы военных действий со стороны России», сообщает Reuters. Это происходит, несмотря на попытки «договориться» - на фоне переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности.

Сообщается, что часть сотрудников посольства в Киеве могут уехать в добровольном порядке. При этом американским гражданам рекомендовано покинуть Украину, а также не посещать Россию.



Ранее также появлялась информация о том, что около 30 сотрудников двух российских консульств в ближайшее время эвакуируют из Украины. Об этом написала американская газета New York Times со ссылкой на источник в службе безопасности Украины (СБУ). Однако российские дипломаты эту информацию не подтверждают.



Накануне 21 января в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая продлилась полтора часа.

Лавров назвал переговоры промежуточными, отметив, что встреча поможет американской стороне подготовить ответы на российские предложения по гарантиям безопасности и предоставить их на следующей неделе.