«Святее Папы»: Оппозиция поднимает вопрос о признании Донбасса за «бонусы»
Политолог Павел Салин уверен, что признания ДНР и ЛНР может и не случиться, но Кремлю в этом вопросе необходимо продемонстрировать единодушие, чтобы усилить внешнеполитический напор.
Москва еще не приняла решение относительно признания ДНР и ЛНР, но при необходимости властям потребуется единодушие всех партий, заявил политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 января сообщил, что инициативу партии КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на следующей неделе обсудят на консультациях с руководителями фракций Думы.
«Здесь думская оппозиция пытается быть святее Папы, у "Единой России" пространства для маневра меньше, она может себе позволить исключительно то, на что власть уже дала отмашку. А думская оппозиция в этом вопросе чуть посвободнее, она может себе позволить действовать в тех рамках, в которых власть может оказаться завтра. Поэтому так все и выглядит», - отметил Салин.
По словам политолога, окончательного решения в Кремле нет, но при необходимости усилить внешнеполитический напор – потребуется единодушие всех партий, за что оппозиция, вероятно, получит «бонусы».
«Я не знаю, как из этого будет выходить "Единая Россия", но вполне возможно, что Москва не пойдет на признание ЛНР и ДНР, поэтому и действия думской оппозиции могут выглядеть избыточными. Но если российские власти будут накачивать этот внешнеполитический напор, то получится, что думская оппозиция действует с ними в унисон, тогда здесь будут бонусы у нее. Если Москва решится на такой шаг, ей нужна демонстрация единодушия, тогда фракции могут договориться», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
В свою очередь, политолог Аббас Галлямов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Кремль хочет снять с себя часть ответственности за предложение о признании республик Донбасса, поэтому попросил КПРФ озвучить эту идею.
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