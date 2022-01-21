«Святее Папы»: Оппозиция поднимает вопрос о признании Донбасса за «бонусы»

Москва еще не приняла решение относительно признания ДНР и ЛНР, но при необходимости властям потребуется единодушие всех партий, заявил политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 января сообщил, что инициативу партии КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на следующей неделе обсудят на консультациях с руководителями фракций Думы.



«Здесь думская оппозиция пытается быть святее Папы, у "Единой России" пространства для маневра меньше, она может себе позволить исключительно то, на что власть уже дала отмашку. А думская оппозиция в этом вопросе чуть посвободнее, она может себе позволить действовать в тех рамках, в которых власть может оказаться завтра. Поэтому так все и выглядит», - отметил Салин.