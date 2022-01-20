«Раздерут на куски»: Политолог Рар рассказал, как канцлер Германии оказался «заложником»
Немецкий эксперт полагает, что канцлер ФРГ не верит в войну между Россией и Украиной, но общая западная риторика и боязнь проявить слабость заставляют его давить на Москву.
Германия вслед за США настраивает общественность против России на фоне якобы возможного нападения на Украину, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в подготовленном для Всемирного экономического форума выступлении призвал Россию признать, что «сила в правде», и воспользоваться выгодами сотрудничества с Германией. Глава немецкого правительства подчеркнул, что ФРГ привержена защите территориальной целостности Украины и готова защитить страну от российской агрессии.
«Что опасно и психологически очень сложно в этой конфликтной ситуации – это то, что есть две правды. На Западе развилась своеобразная организованная истерика, потому что Запад не хочет проигрывать, Запад не хочет попадать в ситуацию, где Россия может показаться сильнее. Сейчас общественность в Германии настраивается против России, говорят, что Россия не поставляет газ. Она, оказывается, виновата в том, что несчастные немцы мерзнут. Это настолько примитивная пропаганда», - отметил Рар.
По словам политолога, канцлер Германии вынужден занять такую позицию по отношению к России, чтобы не потерять поддержку и свой пост.
«То же самое с Украиной – не понравилось элитам, что Россия показывает мускулы на границах с Украиной без признаков, что они переходят границу. Здесь создан нарратив, что Россия вот-вот нападет. Даже [президент США] Байден начинает говорить, что не нападут, а может быть нападут – его же разрывает сейчас на куски, тут просто либеральные элиты, которым принадлежат все средства массовой информации, борются за то, чтобы не терять свою силу на Западе. Попробует Олаф Шольц сказать, что он верит, что Россия не вторгнется в Украину, одну такую фразу – его раздерут на куски просто, будут писать, что он должен уйти со своего поста, что он негодный и так далее. Это своеобразная политическая система, мир, где у отдельных политиков нет такой власти, здесь они все боятся СМИ, которые ведут свою собственную игру. У людей, которые читают только местную прессу, растет агрессия по отношению к России», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом отдельные политики осознают, что никакой войны между Россией и Украиной быть не может, но общепринятая на данный момент позиция Запада заставляет их давить на Москву, добавил Рар.
«Я думаю, что Олаф Шольц понимает, что никакой войны не может быть и что в принципе с Россией можно договориться, но он не может это сказать. Мы видим Байдена, который сказал, что, может быть, все не так страшно, его будут призывать чуть ли не к отставке. Настолько эта истерика и злость создается», - подчеркнул политолог.
Накануне президент США Джо Байден провел пресс-конференцию, во время которой обсуждалась ситуация вокруг Украины. Так, американский лидер предупредил, что президент РФ Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобных тем, которые будут наложены в случае вторжения России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+38 850 / сут.
Умерли
324 тыс.+684 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 478 / сут.
- ЦБ предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют
- Три человека пострадали при взрыве на новосибирском молочном заводе
- Писатель Быков назвал книги, которые должен прочитать каждый россиянин
- Ефремов запретил своему адвокату общаться с журналистами
- РФПИ: «Спутник V» нейтрализует «омикрон» в два раза лучше Pfizer
- В Петербурге зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19 за всю пандемию
- Российских киберспортсменов заставят бегать и приседать
- В Москве выявлено рекордное число заражённых COVID-19 за всю пандемию
- В России выявили 38 850 новых случаев COVID-19
- Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru