«Раздерут на куски»: Политолог Рар рассказал, как канцлер Германии оказался «заложником»

Германия вслед за США настраивает общественность против России на фоне якобы возможного нападения на Украину, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в подготовленном для Всемирного экономического форума выступлении призвал Россию признать, что «сила в правде», и воспользоваться выгодами сотрудничества с Германией. Глава немецкого правительства подчеркнул, что ФРГ привержена защите территориальной целостности Украины и готова защитить страну от российской агрессии.



«Что опасно и психологически очень сложно в этой конфликтной ситуации – это то, что есть две правды. На Западе развилась своеобразная организованная истерика, потому что Запад не хочет проигрывать, Запад не хочет попадать в ситуацию, где Россия может показаться сильнее. Сейчас общественность в Германии настраивается против России, говорят, что Россия не поставляет газ. Она, оказывается, виновата в том, что несчастные немцы мерзнут. Это настолько примитивная пропаганда», - отметил Рар.

По словам политолога, канцлер Германии вынужден занять такую позицию по отношению к России, чтобы не потерять поддержку и свой пост.