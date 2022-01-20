«Иду правильным путем»: Украинский экс-депутат ответил на персональные санкции США
Владимир Олейник заявил, что если в Вашингтоне критику считают вредоносной деятельностью, тогда санкции - это награда за его работу.
Бывший депутат Украинской Рады Владиимир Олейник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что введённые против него американским Минфином санкции показали, что он идёт правильным путём. Олейник назвал украинскую власть марионеточной, а территорию страны – оккупированной Соединёнными Штатами Америки.
По поводу санкций, политик заметил, что ему как юристу хотелось бы услышать более точные формулировки от властей США, а так они походят на заявления сумасшедших.
«Если бы они похвалили меня и сказали, что молодец, я бы приуныл, но когда они приняли эти санкции, то я скажу откровенно, я понял, что иду правильным путём. Считаю, что это позор и потеря государственности, когда американский вице-президент снимает генерального прокурора, назначает нового прокурора, когда послы стран G7 назначают судей, когда в кабмине и парламенте сидят «соросята», - подчеркнул Олейник.
Что касается последствий попадания в черный список, украинский политик сообщил, что не имеет счетов и имущества за рубежом.
«В ближайшее время я не собираюсь в Америку, был там несколько раз, видел её. Европейские страны – посмотрим. Ещё посоветуемся с юристами, стоит ли судиться с этим министерством финансов по данным санкциям», - заметил заслуженный юрист Украины Владимир Олейник. По его словам, во-первых, это деньги и время, при том, что они принимают там не по юридическим, а по политическим причинам решения.
Он также сообщил, что не проводит никаких диверсий, а его работа публичная – это слово.
«Это же страна, которая любит свободу слова, ну и пусть терпит. Может быть, в будущем внуки, правнуки будут спрашивать деда "что такое? почему ты с американцами сцепился?" Эти санкции я воспринимаю как аванс на будущее», - заявил Олейник.
Ранее сегодня Министерство финансов США ввело санкции против четырех украинских политиков, которых якобы «завербовала» Россия для дестабилизации ситуации на Украине. Введенные санкции запрещают сделки с гражданами США, а также блокируют активы в американской юрисдикции.
Кроме Владимира Олейника ограничительные меры коснулись депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа», владельца телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» Тараса Козака, депутата той же партии Олега Волошина и Владимира Сивковича, который ранее занимал пост замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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