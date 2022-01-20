«Иду правильным путем»: Украинский экс-депутат ответил на персональные санкции США

Бывший депутат Украинской Рады Владиимир Олейник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что введённые против него американским Минфином санкции показали, что он идёт правильным путём. Олейник назвал украинскую власть марионеточной, а территорию страны – оккупированной Соединёнными Штатами Америки.

По поводу санкций, политик заметил, что ему как юристу хотелось бы услышать более точные формулировки от властей США, а так они походят на заявления сумасшедших.

«Если бы они похвалили меня и сказали, что молодец, я бы приуныл, но когда они приняли эти санкции, то я скажу откровенно, я понял, что иду правильным путём. Считаю, что это позор и потеря государственности, когда американский вице-президент снимает генерального прокурора, назначает нового прокурора, когда послы стран G7 назначают судей, когда в кабмине и парламенте сидят «соросята», - подчеркнул Олейник.

Что касается последствий попадания в черный список, украинский политик сообщил, что не имеет счетов и имущества за рубежом.