«Цена вопроса»: Россия ждет от США письменного ответа по гарантиям
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил, почему Россию устроит только выполнение всех пунктов в полном объеме.
От ответа США по гарантиям безопасности зависит слишком многое, чтобы спокойно рассуждать и фантазировать на эту тему, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве была промежуточной. По его словам, прошедшие переговоры помогут американской стороне подготовить ответы на российские предложения по гарантиям безопасности и предоставить их на следующей неделе.
«Ответ, который нас полностью устроит, опубликован еще в декабре, это тексты проектов. Это и есть то, что нас полностью устроит. Американцы пока ничего не написали, через неделю обещали выслать, тогда и посмотрим. Это такая тема, над которой лучше не фантазировать, там цена вопроса – жизнь на Земле», - отметил Климов.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что Россию устроит лишь полномерное выполнение всех пунктов, но промежуточные итоги переговоров показывают, что США к этому не готовы.
«Нужно признать, что нас лишь неукоснительное выполнение тех требований, предложений, которые представила Россия странам альянса. Это первое условие, которое надо выполнить. Насколько это реалистично, исходя из того переговорного процесса, который сегодня идет, исходя из тех промежуточных заявлений со стороны Белого дома, я думаю, маловероятно, что страны альянса выполнят соответствующие требования», - объяснил Швыткин.
По его мнению, комплексное обеспечение безопасности в регионе невозможно без выполнения всех пунктов, представленных российской стороной.
«Мы и ранее заявляли, что нас половинчатые выполнения отдельно взятых пунктов не устроят. Нет, принцип не «все или ничего», мы требуем выполнения, пусть выполняют отдельно взятые пункты, но мы требуем выполнения всех, потому что это комплексное обеспечение безопасности на европейском континенте. Сегодня США напрямую проводят милитаризацию Украины и готовятся к геноциду в отношении жителей ДНР и ЛНР под предлогом российской агрессии», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог, а на публичной арене они прикрываются российским вторжением на Украину, заявил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее.
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