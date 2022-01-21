«Цена вопроса»: Россия ждет от США письменного ответа по гарантиям

От ответа США по гарантиям безопасности зависит слишком многое, чтобы спокойно рассуждать и фантазировать на эту тему, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве была промежуточной. По его словам, прошедшие переговоры помогут американской стороне подготовить ответы на российские предложения по гарантиям безопасности и предоставить их на следующей неделе.

«Ответ, который нас полностью устроит, опубликован еще в декабре, это тексты проектов. Это и есть то, что нас полностью устроит. Американцы пока ничего не написали, через неделю обещали выслать, тогда и посмотрим. Это такая тема, над которой лучше не фантазировать, там цена вопроса – жизнь на Земле», - отметил Климов.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что Россию устроит лишь полномерное выполнение всех пунктов, но промежуточные итоги переговоров показывают, что США к этому не готовы.