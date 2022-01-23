Фейк и провокация: посольство КНР прокомментировало «просьбу» Си Цзиньпина к Путину
Публикация американских СМИ о якобы просьбе председателя КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину «не нападать на Украину» во время Олимпиады в Пекине - фейк и провокация, сообщило посольство Китая в Москве.
Там отметили, что позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна. «Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений», — добавили в посольстве.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата в КНР сообщило, что якобы Си Цзиньпин «попросил» Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это «уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб» с помощью этого СМИ.
Ранее пресс-секретарь заявила, что США обладают информацией о том, что Россия вела подготовку по эвакуации семей российских дипломатов из Украины.
Сообщения о возможном вторжении РФ на Украину появились в конце прошлого года в американских СМИ. Позднее Пентагон подтвердил информацию, заявив, что российские военные силы стягиваются к границам Украины.
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