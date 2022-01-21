«Украинский мем»: В Дипакадемии указали на двуличность США в отношении гарантий безопасности
Соединенные Штаты прикрываются «войной» России с Украиной, чтобы не принимать российские требования, заявил Иван Сурма.
США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог, а на публичной арене они прикрываются российским вторжением на Украину, заявил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном начались 21 января в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят вопросы гарантий безопасности. Перед встречей Блинкен заявил, что не ожидает от переговоров «никакого прорыва», поскольку Москва, по его словам, последовательно отвергала инициативы Вашингтона по выстраиванию более позитивных отношений между странами.
«Они хотят попробовать восстановить представительство НАТО в Москве и представительство России в Брюсселе. Но здесь ситуация такова, что более четко обозначены те границы, о которых идет речь. В действительности мы видим, что американская сторона накачивает Украину оружием и, кроме того, часть группировок ВС перебрасывает на эту территорию. Тем самым показывая то, что они не то, что не готовы, а вообще не рассматривают этот диалог как потенциально возможный. Но на публичной арене они пытаются сохранить некий политес. США защищаются тем, что идет большой пресс в виде обвинения России в том, что она фактически начала войну с Украиной. И этот мем, который распространяется очень активно во всех средствах СМИ на Западе, тем самым дает основание для оправданий заявлений со стороны главы НАТО и с американской стороны», - сказал Сурма.
Профессор выразил мнение, что на переговорах Блинкен попытается уйти от ответа о гарантиях безопасности и будет предлагать открыть представительства в Москве для их дальнейшего обсуждения.
«С нашей стороны это будет желание получить четкие гарантии, причем не просто голословные. Мы знаем эту историю, с 1990 годов на официальных приемах были заявления с американской стороны и НАТО по поводу нерасширения альянса на восток и тому подобное. Мы ждем четких юридических документов в этом направлении. Мы представили проекты соглашения и договора, где все четко обозначили. Можно было уже с этим документом работать, обсуждать и подписывать в отредактированном виде. Но они даже не рассматривают такой перспективы. Скорее всего, будет уход от прямого ответа. Будут обвинять опять же Россию, если не удастся прийти к открытию представительств в Москве и Брюсселе. А это все затягивание самого процесса. Опять будут предложения о создании рабочих групп и прочего. Когда им что-то нужно, они всегда четко все рассматривают. Когда ставятся острые и неудобные для них вопросы, они уходят от ответа и показывают, что у них даже в планах не стоял этот окончательный переговорный процесс», - резюмировал Сурма.
МИД России 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также не принимать в альянс постсоветские страны. Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серию переговоров неудачной. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- Лукашенко предостерег западные страны от попыток напасть на Союзное государство
- Лидию Федосееву-Шукшину сдали в дом престарелых
- Путин заявил, что Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений
- Участникам откровенной фотосессии у мечети Москвы предъявлены обвинения
- В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации от коронавируса
- Прирост числа заболевших COVID-19 в Москве бьёт рекорды
- Бутина обвинила Блинкена в попытке «расшатать ситуацию» в России
- Песков призвал депутатов не допустить роста напряжённости в Донбассе при обсуждении ЛНР и ДНР
- Песков не исключил перенос послания Путина Федеральному собранию
- Рок-певец Meat Loaf умер в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru