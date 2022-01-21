«Украинский мем»: В Дипакадемии указали на двуличность США в отношении гарантий безопасности

Переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном начались 21 января в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят вопросы гарантий безопасности. Перед встречей Блинкен заявил, что не ожидает от переговоров «никакого прорыва», поскольку Москва, по его словам, последовательно отвергала инициативы Вашингтона по выстраиванию более позитивных отношений между странами.

«Они хотят попробовать восстановить представительство НАТО в Москве и представительство России в Брюсселе. Но здесь ситуация такова, что более четко обозначены те границы, о которых идет речь. В действительности мы видим, что американская сторона накачивает Украину оружием и, кроме того, часть группировок ВС перебрасывает на эту территорию. Тем самым показывая то, что они не то, что не готовы, а вообще не рассматривают этот диалог как потенциально возможный. Но на публичной арене они пытаются сохранить некий политес. США защищаются тем, что идет большой пресс в виде обвинения России в том, что она фактически начала войну с Украиной. И этот мем, который распространяется очень активно во всех средствах СМИ на Западе, тем самым дает основание для оправданий заявлений со стороны главы НАТО и с американской стороны», - сказал Сурма.

Профессор выразил мнение, что на переговорах Блинкен попытается уйти от ответа о гарантиях безопасности и будет предлагать открыть представительства в Москве для их дальнейшего обсуждения.