СМИ: Пекин обратился к Москве с просьбой отложить «вторжение» на Украину
Издание Bloomberg предполагает, опираясь слова китайского дипломата, что лидер страны Си Цзиньпин мог попросить российского коллегу Владимира Путина отложить «войну» на Украине до завершения Зимних Олимпийских Игр в Пекине.
По словам представителя Китая, в связи с подготовкой Си Цзиньпина к переизбранию на пост председателя КПК, ему не нужен кризис в Европе.
В связи с этим МИД Китая обратил внимание на необходимость соблюдения резолюции ООН о перемирии. Оно вступит в силу за неделю до Олимпийских игр и завершится спустя неделю после Паралимпийских игр. Таким образом, продлится в общей сложности в период с 28 января по 20 марта.
Также в пользу своей версии Bloomberg приводит данные оенных аналитиков, напоминающих, что в марте на Украине начнется оттепель, которая может помешать России организовать быстрое «вторжение».
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало ответ на бюллетеня «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине» Госдепартамента США. Материал размещен на официальном сайте МИД.
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