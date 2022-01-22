СМИ: Пекин обратился к Москве с просьбой отложить «вторжение» на Украину

По словам представителя Китая, в связи с подготовкой Си Цзиньпина к переизбранию на пост председателя КПК, ему не нужен кризис в Европе.

В связи с этим МИД Китая обратил внимание на необходимость соблюдения резолюции ООН о перемирии. Оно вступит в силу за неделю до Олимпийских игр и завершится спустя неделю после Паралимпийских игр. Таким образом, продлится в общей сложности в период с 28 января по 20 марта.

Также в пользу своей версии Bloomberg приводит данные оенных аналитиков, напоминающих, что в марте на Украине начнется оттепель, которая может помешать России организовать быстрое «вторжение».

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало ответ на бюллетеня «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине» Госдепартамента США. Материал размещен на официальном сайте МИД.

