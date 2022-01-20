Канцлер Германии Шольц призвал Россию признать «силу правды»
России следует признать, что «сила в правде», и воспользоваться выгодами сотрудничества с Германией. Такой призыв озвучил канцлер Германии Олаф Шольц в подготовленном для Всемирного экономического форума выступлении, сообщает Bloomberg.
Глава германского правительства подчеркнул, что ФРГ привержена защите территориальной целостности Украины и готова защитить страну от российской агрессии.
«Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — подчеркнул Шольц.
Как отметил канцлер, еще слишком рано говорить о возможном результате дипломатических усилий по урегулированию конфликта, пишет Газета.ру. При этом Шольц напомнил, что Берлин поддерживает диалог с Москвой в различных международных форматах, отмечают Известия.
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