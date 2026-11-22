В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун» и поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, удар пришелся по местам производства, хранения БПЛА и площадкам их запуска, а также по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 144 районах.

Ранее в МО сообщили, что ВС РФ установили контроль над Сосновым Бором в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».