МО: Силы ПВО сбили 4 авиабомбы и более 790 БПЛА ВСУ
Российские силы ПВО ликвидировали 792 украинских беспилотника и четыре управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун» и поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Кроме того, удар пришелся по местам производства, хранения БПЛА и площадкам их запуска, а также по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 144 районах.
Ранее в МО сообщили, что ВС РФ установили контроль над Сосновым Бором в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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