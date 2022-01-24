Госдеп начал эвакуацию дипломатов из Украины

Часть сотрудников посольства в Киеве могут уехать в добровольном порядке. При этом американским гражданам рекомендовано покинуть Украину, а также не посещать Россию.

Внешнеполитическое ведомство США рекомендовало своим гражданам на Украине рассмотреть возможность отъезда с использованием коммерческих рейсов и других частных транспортных средств.

Ранее в американском Госдепартаменте опровергли информацию о подготовке эвакуации семей дипломатов с территории Украины.

Напомним, посольство США в Киеве обратилось к Госдепартаменту с просьбой разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть Украину, эвакуация людей может начаться на следующей неделе.

