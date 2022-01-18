Готовимся к эвакуации? Киев и Львов могут покинуть российские дипломаты
Российских дипломатов, возможно, эвакуируют из Украины, при этом Донбасс фиксирует частые обстрелы со стороны ВСУ.
Около 30 сотрудников двух российских консульств в ближайшее время эвакуируют из Украины. Об этом написала американская газета New York Times со ссылкой на источник в службе безопасности Украины (СБУ).
В публикации указано, что 5 января 18 человек уже покинули страну, однако это были члены семей дипломатов. При этом в СБУ ожидают, что в скором времени из страны уедут 30 дипломатов из Киева и Львова.
«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», — передает издание.
При этом из Донбасса приходят вести об усилении обстрелов со стороны вооруженных сил Украины после прошедших переговоров России с США и НАТО по безопасности. Таким образом власти Украины хотят показать, что их тоже необходимо включить в переговорный процесс, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Активизация провокационных действий как раз говорит о том, что украинские войска и правительство таким образом напоминают о себе. Они дают понять, что о них тоже нужно не забывать и включать их в переговорный процесс. Я думаю, что в ближайшее время все встанет на свои точки. По крайней мере, сейчас запрета на ведение ответного огня у Народной милиции нет. <...> У нас возникают точки напряженности там, где ранее была отмечена более-менее спокойная обстановка», – рассказал Марочко.
А экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что обострение конфликта в Донбассе возможно в конце января: вероятнее всего, Украина по указу США попробует спровоцировать Россию на военный ответ.
«Теоретически возможно обострение вплоть до активных боевых действий в Донбассе в конце января. Американский президент Байден недавно в своем выступлением оговорился, что у США есть четыре недели для того, чтобы остановить агрессию России против Украины. Будучи совершенно убежден, что у РФ (к сожалению для меня) нет планов освобождать Украину, Байден знает примерные даты или собирается дать указания своим украинским партнерам о проведении военного наступления в Донбассе в указанные сроки. Так как РФ будет защищать республики Донбасса до полного уничтожения украинской армии - сами эти республики не смогут эффективно защититься от украинских военных - то, естественно, действия российских войск будут объявлены агрессией», - сказал он.
Россия в последние недели пытается добиться гарантий НАТО о невключении Украины в Североатлантический альянс. Москва, со своей стороны предупредила власти США и руководство НАТО о том, что в случае дальнейшего продвижения альянса на восток последует жесткий ответ. Хорошей мерой для сдерживания США старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле.
«Если американцы отказываются от гарантии неразмещения своих ударных вооружений вблизи российских границ, то мы имеем право поместить свои соответствующие вооружения в любых дружественных странах, если такие найдутся вблизи границ Америки. <...> Только так. Сколько можно быть наивными и считать, что письменная гарантия остановит США и НАТО от отказа от этих гарантий как только это станет им невыгодно. Вся история подтверждает, что Запад системно недоговороспособен. Только сила», - заявил эксперт в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее западные СМИ передавали, что власти Канады перебросили на территорию Украины подразделения спецназа для сдерживания «российской агрессии» в стране.
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