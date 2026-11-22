Лерчек сообщила об ухудшении состояния перед полетом на лечение в Китай
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которую президент Владимир Путин помиловал в ноябре, готовится к вылету в Китай для лечения.
У Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии: осенью болезнь стала прогрессировать, и врачи посоветовали ей пройти в Китае CAR-T‑клеточную терапию. Сейчас она проходит повторный курс химиотерапии.
В воскресенье Лерчек планирует улететь, но перед поездкой у неё обострилась боль в костях — из‑за этого ей тяжело передвигаться.
«Сегодня мы улетаем. И, как назло, у меня разболелись опять кости», — поделилась блогер в своих соцсетях.
Также блогер добавила: «Я надеюсь, сейчас обезболивающие подействуют, иначе как в аэропорт ехать».
Напомним, ранее суд назначил Чекалиной пять лет условно, штраф в размере 763,5 миллиона рублей и трёхлетний запрет на администрирование сайтов — её признали виновной в выводе свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам. В феврале Валерия родила четвёртого ребёнка, а уже на следующий день после выписки из роддома её госпитализировали в онкологическую реанимацию.
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