У Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии: осенью болезнь стала прогрессировать, и врачи посоветовали ей пройти в Китае CAR-T‑клеточную терапию. Сейчас она проходит повторный курс химиотерапии.

В воскресенье Лерчек планирует улететь, но перед поездкой у неё обострилась боль в костях — из‑за этого ей тяжело передвигаться.

«Сегодня мы улетаем. И, как назло, у меня разболелись опять кости», — поделилась блогер в своих соцсетях.

Также блогер добавила: «Я надеюсь, сейчас обезболивающие подействуют, иначе как в аэропорт ехать».

Напомним, ранее суд назначил Чекалиной пять лет условно, штраф в размере 763,5 миллиона рублей и трёхлетний запрет на администрирование сайтов — её признали виновной в выводе свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам. В феврале Валерия родила четвёртого ребёнка, а уже на следующий день после выписки из роддома её госпитализировали в онкологическую реанимацию.

