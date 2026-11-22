Премьера ожидается не раньше начала 2027 года. В беседе с ТАСС артист объяснил задержку плотным графиком на 2026 год.

По словам Дронова, подготовка к концерту и к празднованию своего 35‑летия отнимает много сил, поэтому реализовать совместный проект в текущем году вряд ли получится. При этом певец уверен, что сотрудничество с Бабкиной всё же состоится: он отметил, что у них хорошие отношения и они поддерживают общение.

Ранее Дронов сказал, что следует ли прощать уехавших из России артистов, принимать их или нет, должен решать народ страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

