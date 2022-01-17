«С точностью до наоборот»: В Луганске обвинили Вашингтон в «приказе на провокации» в Донбассе
Пентагон полностью управляет украинскими войсками, у которых в лучшем случае спрашивают советы, сказал НСН Андрей Марочко.
Украинские военные получили приказ вести «провокационный огонь» в Донбассе, а стоит за этим Вашингтон, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал дезинформацией звучащие в США заявления о якобы готовящейся провокации России на Донбассе для получения предлога для вторжения на Украину.
«Я целиком и полностью поддерживаю слова Сергея Викторовича (Лаврова – прим. НСН). Происходит все с точностью до наоборот. Эскалируют ситуацию на линии боевого соприкосновения как раз украинские войска. Еще две недели назад, у нас на линии соприкосновения в ЛНР за целую неделю не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. А за прошлую неделю, которая только закончилась, было 19 обстрелов территории Луганской народной республики. Исходя из этих данных, я могу с уверенностью утверждать, что идет целенаправленная эскалация ситуации. Из Киева поступила команда вести провокационный огонь по территории Донбасса, в частности, по ЛНР», - сказал Марочко.
При этом, по его словам, украинские военные являются лишь «исполнителями», а приказы им отдают в Вашингтоне.
«Никакие указания из Киева не поступают без утверждения их западными кураторами. Недавно в ВСУ были назначены так называемые «наблюдатели», из чего можно сделать вывод, что Пентагон полностью управляет украинскими войсками. Они являются лишь исполнителями и в лучшем случае могут лишь только советовать, когда их об этом попросят. Абсолютно все команды звучат из Белого дома и Вашингтона», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что американская разведка якобы имеет информацию о подготовке Россией провокаций против Украины. По его словам, они должны стать поводом для полномасштабного вторжения российских войск в эту страну. Эту же информацию подтвердил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, напоминает «Интерфакс».
Глава МИД РФ заявил 17 января в этой связи, что американские официальные лица распространяют «полную дезинформацию» о том, что мы готовим «провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения».
Лавров высказал предположение, что в спецслужбах США объявили конкурс на разработку подобных «сценариев».
Как отметил в беседе с «Радиоточкой НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле стало бы хорошей мерой для сдерживания США.
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