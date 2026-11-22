Осужденная за шпионаж Цуркан добилась замены наказания
Карина Цуркан, бывший топ‑менеджер «Интер РАО», осуждённая за шпионаж на 15 лет лишения свободы, смогла добиться замены оставшегося срока на принудительные работы. Об этом свидетельствуют судебные материалы, которые оказались в распоряжении ТАСС.
Цуркан впервые попыталась добиться замены наказания в мае 2026 года, однако тогда суд прекратил производство по её ходатайству. Повторное обращение было удовлетворено 18 ноября — пока решение не вступило в силу и остаётся подлежащим обжалованию.
История дела началась 15 июня 2018 года: тогда в Москве задержали Карину Цуркан — члена правления «Интер РАО» и гражданку России, Молдавии и Румынии. По данным, опубликованным защитой, не позднее 29 сентября 2015 года она передала в Службу информации и безопасности Молдавии сведения о поставках российской электроэнергии на Украину — эти данные относились к государственной тайне. 29 декабря 2020 года Мосгорсуд вынес обвинительный приговор: Цуркан назначили 15 лет колонии общего режима, а также постановили обратить в доход государства 656 млн рублей из изъятых у неё средств.
После оглашения приговора Генпрокуратура подала апелляцию — ведомство не согласилось с тем, как было зачтено время, проведённое в СИЗО, и настаивало на расчёте «один день под стражей — один день в колонии». Первый апелляционный суд общей юрисдикции поддержал позицию прокуратуры. Попытки защиты оспорить это решение в Верховном суде России не увенчались успехом — кассационная жалоба была отклонена, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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