Цуркан впервые попыталась добиться замены наказания в мае 2026 года, однако тогда суд прекратил производство по её ходатайству. Повторное обращение было удовлетворено 18 ноября — пока решение не вступило в силу и остаётся подлежащим обжалованию.

История дела началась 15 июня 2018 года: тогда в Москве задержали Карину Цуркан — члена правления «Интер РАО» и гражданку России, Молдавии и Румынии. По данным, опубликованным защитой, не позднее 29 сентября 2015 года она передала в Службу информации и безопасности Молдавии сведения о поставках российской электроэнергии на Украину — эти данные относились к государственной тайне. 29 декабря 2020 года Мосгорсуд вынес обвинительный приговор: Цуркан назначили 15 лет колонии общего режима, а также постановили обратить в доход государства 656 млн рублей из изъятых у неё средств.

После оглашения приговора Генпрокуратура подала апелляцию — ведомство не согласилось с тем, как было зачтено время, проведённое в СИЗО, и настаивало на расчёте «один день под стражей — один день в колонии». Первый апелляционный суд общей юрисдикции поддержал позицию прокуратуры. Попытки защиты оспорить это решение в Верховном суде России не увенчались успехом — кассационная жалоба была отклонена, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

