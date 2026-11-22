На 89‑м году жизни скончался писатель и сценарист Альберт Иванов — автор знаменитых историй о Хоме и Суслике. О его смерти ТАСС рассказали близкие люди творца.

«Не стало Альберта. Это произошло в субботу», — сообщила представительница окружения писателя агентству.

Альберт Иванов появился на свет в 1938 году в Московской области. Он получил профессиональное образование на сценарном факультете ВГИКа, а затем трудился редактором на киностудии «Мосфильм». Творческое наследие Иванова включает сценарии к популярным мультфильмам: «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох». Кроме того, он работал над художественными лентами — «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!» и «Поговорим, брат…».

Наибольшую известность Альберту Иванову принесли книги о приключениях Хомы и Суслика. Совокупный тираж его произведений перешагнул отметку в 15 миллионов экземпляров.

