Умер писатель и сценарист Альберт Иванов
На 89‑м году жизни скончался писатель и сценарист Альберт Иванов — автор знаменитых историй о Хоме и Суслике. О его смерти ТАСС рассказали близкие люди творца.
«Не стало Альберта. Это произошло в субботу», — сообщила представительница окружения писателя агентству.
Альберт Иванов появился на свет в 1938 году в Московской области. Он получил профессиональное образование на сценарном факультете ВГИКа, а затем трудился редактором на киностудии «Мосфильм». Творческое наследие Иванова включает сценарии к популярным мультфильмам: «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох». Кроме того, он работал над художественными лентами — «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!» и «Поговорим, брат…».
Наибольшую известность Альберту Иванову принесли книги о приключениях Хомы и Суслика. Совокупный тираж его произведений перешагнул отметку в 15 миллионов экземпляров.
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