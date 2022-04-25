Президент второго тура: Макрон обошел «пророссийскую» Ле Пен на фоне протестов

«Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду», - сказала Ле Пен, обращаясь к сторонникам.

По ее словам, миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам. Ле Пен уверена, что сама по себе такая массовая поддержка ее идей является победой.

Как пишет BFM TV, Ле Пен уже позвонила Макрону, чтобы поздравить его. Также Макрона поздравили с победой в своих аккаунтах в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.