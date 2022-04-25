Президент второго тура: Макрон обошел «пророссийскую» Ле Пен на фоне протестов
Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции, однако его соперник Марин Ле Пен пообещала в ответ начать «большую борьбу».
МВД Франции по итогам подсчета 100% голосов сообщило, что действующий президент Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов и набрал 58,55% голосов. Соперница Макрона, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 41,45%. Она признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.
«Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду», - сказала Ле Пен, обращаясь к сторонникам.
По ее словам, миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам. Ле Пен уверена, что сама по себе такая массовая поддержка ее идей является победой.
Как пишет BFM TV, Ле Пен уже позвонила Макрону, чтобы поздравить его. Также Макрона поздравили с победой в своих аккаунтах в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.
При этом ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что успех Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции не позволит ей победить Эммануэля Макрона во втором.
«Можно абстрактно порассуждать, но победит Макрон, который проводит курс на жесткий диалог с Россией, с отстаиванием позиций, осуждением и принуждением к выводу войск с территории Украины путем давления и санкций, которые будут все время возрастать. Наверное, Макрон и дальше будет проводить этот курс. Что касается второго тура, шансы победить у Марин Ле Пен, мягко говоря, очень невелики, а практически сведены к нулю. Во-первых, Макрон лидирует по первому туру с отрывом в 5%. Плюс практически все кандидаты, особенно левые, которые участвовали в первом туре, призвали во втором голосовать за Макрона», - говорил эксперт.
Однако далеко не все французы одобряют политику Макрона. Так, 16 апреля парижане вышли на манифестацию на площадь Фонтенуа против переизбрания Макрона на второй срок. Организатором акции стал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Парижане скандировали: «Макрон - никогда больше!».
«Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовало за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать «нет» следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец», — заявил один из участников акции.
Между тем в Европе Ле Пен нередко критикуют за излишне пророссийские, как считают некоторые наблюдатели, позиции. Она неоднократно подчеркивала, что историю не переписать, поэтому оспаривать российскую юрисдикцию Крыма бессмысленно. Политик также выступила против введения санкций в отношении российского топлива. Из-за своей позиции Ле Пен запрещен въезд на территорию Украины.
Также Ле Пен заявляла, что если она станет президентом, то Франция выйдет из командных структур НАТО. Она выступала и против того, чтобы передавать французские войска военному командованию Евросоюза, если такое вдруг появится.
В свою очередь профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что Марин Ле Пен лукавит, когда говорит о том, что вывела бы страну из НАТО в случае своей победы на выборах. По ее словам, Ле Пен специально вводила избирателей в заблуждение.
«Есть определенный процент вероятности, что Ле Пен победит на выборах, но очень небольшой. Франция вернулась в военную организацию НАТО только в 2010 году, до этого с 1966 года она была членом альянса, но она была вне военной организации НАТО. Вывел Францию из НАТО Шарль де Голль. Поскольку сегодня партия республиканцев в избирательном поле практически потерпела сокрушительно поражение, то Ле Пен пытается присвоить себе наследие де Голля. Поэтому она этот лозунг очень активно продвигает, надеясь привлечь электорат де Голля. Она не считает себя истинной наследницей де Голля, а хочет таковой предстать в глазах избирателей»,- сказала Обичкина.
Профессор также выразила мнение, что в случае поражения Ле Пен на выборах ее карьера не даст трещину, так как партия «Национальное объединение» является довольно сильной и набирает все большее количество сторонников.
«Марин Ле Пен по-прежнему будет оставаться лидером партии «Национальное объединение». Ее карьера сильно не изменится в случае поражения во втором туре, потому что эта партия от выборов к выборам набирает все большее количество сторонников. Ле Пен будет лидером очень серьезной партии, которая уже в третий раз во втором туре конкурирует с партией победителя», - резюмировала Обичкина.
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля. В тройку лидеров вошли Макрон (27,84%), Ле Пен (23,15%), а также лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (21,95%). В общей сложности в первом туре участвовали 12 кандидатов. После того, как определись участники второго — большинство из них призвали голосовать за Макрона, исключением стал правый кандидат Эрик Земмур, выступивший с поддержкой Ле Пен.
И Ле Пен, и Макрон участвуют в президентских выборах второй раз. В 2017 году действующий президент победил с результатом 66,1% (тоже во втором туре), глава «Национального объединения» получила 33,9%. Так, Макрон стал первым французским президентом с 2002 года, которому удалось переизбраться на второй срок. Последним французским лидером, кто смог это сделать, был Жак Ширак. Он был президентом Франции с 1995 по 2007 год.
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