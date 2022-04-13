Ле Пен пообещала выход Франции из НАТО в случае ее избрания президентом

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, вышедшая во второй тур выборов президента Франции, выступила за выход ее страны из НАТО.

Ле Пен сказала, что если она станет президентом, Франция покинет Альянс, пишет РИА Новости.

Как отмечал в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров, Ле Пен проиграет Эммануэлю Макрону во втором туре выборов.

По его словам, хоть Ле Пен и с симпатией относится к России, будет преувеличением называть ее «пропутинским кандидатом».

