При обрушении дома в Нью-Йорке погибли два человека
Трехэтажное здание обрушилось в районе Бруклин в Нью-Йорке, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный департамент города.
Отмечается, что строение обрушилось в котлован на прилегающей строительной площадке. Рядом со зданием проводились земляные работы.
Как сообщила комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Лилиан Бонсиньоре, всего пострадали 19 человек.
«К сожалению, 2 человека погибли, 4 находятся в критическом состоянии, 12 - в стабильном», - отметила она.
Бонсиньоре уточнила, что в числе пострадавших семеро детей.
Ранее в Стамбуле частично обрушился семиэтажный жилой дом, спасатели извлекли из-под завалов пять человек, напоминает 360.ru.
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