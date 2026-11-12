При обрушении дома в Нью-Йорке погибли два человека

Трехэтажное здание обрушилось в районе Бруклин в Нью-Йорке, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный департамент города.

Отмечается, что строение обрушилось в котлован на прилегающей строительной площадке. Рядом со зданием проводились земляные работы.

Как сообщила комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Лилиан Бонсиньоре, всего пострадали 19 человек.

«К сожалению, 2 человека погибли, 4 находятся в критическом состоянии, 12 - в стабильном», - отметила она.

Бонсиньоре уточнила, что в числе пострадавших семеро детей.

Ранее в Стамбуле частично обрушился семиэтажный жилой дом, спасатели извлекли из-под завалов пять человек, напоминает 360.ru.

