Макрон победил на президентских выборах во Франции с 58,55% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает на выборах главы государства с 58,55% голосов.

Во втором туре президентских выборов во Франции явка составила около 64%

По данным французского МВД, после подсчета 100% голосов соперница Макрона Марин ле Пен, кандидат от «Национального объединения», набрала 41,45% голосов. Политик признала поражение, но пообещала, что ее движение вступит в борьбу на предстоящих выборах в парламент, отмечает Ura.ru.

Окончательные итоги президентских выборов позже подведет Конституционный совет Франции.

Эммануэль Макрон — первый президент Франции после Жака Ширака, который был переизбран на второй срок, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Президентские ВыборыФранцияЭммануэль Макрон
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