Макрон победил на президентских выборах во Франции с 58,55% голосов

По данным французского МВД, после подсчета 100% голосов соперница Макрона Марин ле Пен, кандидат от «Национального объединения», набрала 41,45% голосов. Политик признала поражение, но пообещала, что ее движение вступит в борьбу на предстоящих выборах в парламент, отмечает Ura.ru.

Окончательные итоги президентских выборов позже подведет Конституционный совет Франции.

Эммануэль Макрон — первый президент Франции после Жака Ширака, который был переизбран на второй срок, пишет Газета.ру.

