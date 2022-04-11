«Лидер, а не демон»: Симпатии Ле Пен к России не помогут ей победить Макрона

Успех Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции не позволит ей победить Эммануэля Макрона во втором, сказал в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

По данным подсчета 97% избирательных протоколов в первом туре выборов президента Франции действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 27,6% голосов, а лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен занимает второе место (23,4%).