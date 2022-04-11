«Лидер, а не демон»: Симпатии Ле Пен к России не помогут ей победить Макрона
Марин Ле Пен сумела дедемонизировать ранее нерукопожатную партию, однако она не является «пропутинским кандидатом», сказал в эфире НСН Сергей Федоров.
Успех Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции не позволит ей победить Эммануэля Макрона во втором, сказал в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.
По данным подсчета 97% избирательных протоколов в первом туре выборов президента Франции действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 27,6% голосов, а лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен занимает второе место (23,4%).
«Говорить, что Ле Пен пропутинский кандидат, который обожает Россию и готова круто изменить французскую внешнюю политику, - это преувеличение, которое у нас бытует в журналистских кругах. На самом деле Ле Пен – это национальный лидер, который с симпатией относится к России, но, тем не менее, осудила спецоперацию на Украине и призвала решать этот конфликт дипломатическим путем. При этом она считает, что поставлять туда оружие, что делает Франция, ни в коем случае нельзя. Плюс она выступает за выход из военного командования НАТО, как в свое время сделал де Голль. Эти вещи России симпатичны, но шансы выиграть второй тур у Марин Ле Пен практически отсутствуют», - сказал Федоров.
При этом он объяснил, почему Макрон победит во втором туре выборов и что от него ждать России.
«Можно абстрактно порассуждать, но победит Макрон, который проводит курс на жесткий диалог с Россией, с отстаиванием позиций, осуждением и принуждением к выводу войск с территории Украины путем давления и санкций, которые будут все время возрастать. Наверное, Макрон и дальше будет проводить этот курс. Что касается второго тура, шансы победить у Марин Ле Пен, мягко говоря, очень невелики, а практически сведены к нулю. Во-первых, Макрон лидирует по первому туру с отрывом в 5%. Плюс практически все кандидаты, особенно левые, которые участвовали в первом туре, призвали во втором голосовать за Макрона. Это Меланшон (глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон – прим. НСН), который набрал больше 22%, социалисты, коммунисты и зеленые. Этот перелив голосов и обеспечит победу Макрона во втором туре выборов, который состоится 24 апреля», - уверен эксперт.
Федоров также указал, с чем связан успех Марин Ле Пен в первом туре.
«Хороший результат Марин Ле Пен во многом был предопределен политикой дедемонизации этой партии, переходом на более умеренные позиции и сменой имиджа партии, которая долгое время считалась нерукопожатной, экстремистской и ксенофобской. Ле Пен сумела уйти от этих клише, еще один важный момент – то, что она сделала акцент на социально-экономических проблемах. Кроме того, она сняла резонансные тезисы, которые были в прошлой кампании, типа выхода из ЕС и НАТО, и отказа от евро. Она выступает за реформирование Евросоюза, но не за его ликвидацию. Также она продолжила, пусть и в меньшей степени, реализацию предложения о значительном уменьшении миграционных потоков во Францию. Все эти вещи пришлись по душе многим французам, которые разочарованы в Макроне, потому что более 60% населения недовольны результатами его пятилетнего правления», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что в США обеспокоены возможным избранием на пост президента Франции Марин Ле Пен.
По данным издания Politico, в Вашингтоне считают, что ее победа может «дестабилизировать западную коалицию против Москвы» и заставить лидеров ряда стран НАТО усомниться в необходимости пребывания в Альянсе. Возможный успех Ле Пен будет крупнейшей внешнеполитической победой России, уверены в США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Объем ФНБ за март вырос до 13,052 трлн рублей
- Песков не стал комментировать слова Кадырова о наступлении на Киев
- Глава МВД Франции назвал тревожными результаты Ле Пен в первом туре
- В Грузии отказались открывать «второй фронт» по требованию Киева
- В марте инфляция в Чехии выросла до 13%
- Пушилин заявил об ускорении темпов спецоперации в Донбассе
- Магазины электроники запустили программы по выкупу техники для перепродажи
- ЕС запретил поставки в Россию оборудования для СПГ и нефтепереработки
- Швыдкой пообещал к маю возвратить в Россию коллекцию Морозовых
- Минобороны: Спецназ уничтожил одного из лидеров «Правого сектора»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru