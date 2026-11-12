Онищенко заявил, что распространение гриппа в России не вызывает тревоги

«Никаких больших тревог это не вызывает. В целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ... сейчас находится в пределах среднемноголетних уровней», - отметил эксперт.

При этом Онищенко указал, что крайне важно продолжать вакцинацию граждан, особенно трудоспособного возраста.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от нового штамма свиного гриппа, который не циркулировал ранее и не был включен в состав предыдущих вакцин, пишет Ura.ru.

